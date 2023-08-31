Не только Медведчук и директор "Мотор Сич": в Украине обезвредили более 300 агентов РФ, — СБУ

По словам спикера службы Артема Дехтяренко, сотрудники СБУ сражаются не только с врагом внутри страны, но и полноценно воюют на фронте, принимают участие в контрнаступлении ВСУ.

Related video

С момента начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины смогла разоблачить более 300 кадровых агентов спецслужб врага. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире национального телемарафона.

По его словам, СБУ также задерживает коллаборантов топ-уровня.

"С начала полномасштабной войны служба разоблачила более 2 тыс. предателей и свыше 300 кадровых агентов российских спецслужб. И важно то, что СБУ задерживает коллаборантов то уровня: Медведчук, директор Мотор-Сичи Богуслаев и другие", — отметил Дехтяренко.

Он заявил, что сотрудники СБУ сражаются не только с врагом внутри страны, но и полноценно воюют на фронте, принимают участие в контрнаступлении ВСУ, являются частью Сил обороны Украины.

"Мало того, служба проводит спецоперации наивысшего уровня сложности, которые изменяют ход войны. Это и остров Змеиный, и оборона Бахмута и то же разрушение Крымского моста, дважды существенно усложняющее логистику врага", — сказал Дехтяренко.

Спикер отметил, что СБУ уничтожила российскую технику на сумму в более 1 млрд долларов. Это почти 3000 различных целей.

Также 31 августа сообщалось, что СБУ разоблачила дельцов, пытавшиеся продать 80 танковых двигателей за 77 млн гривен. Кроме двигателей у бизнесменов на складе обнаружили приборы ночного видения и другие детали для бронетехники. Двигатели хотели продать в ВСУ по цене втрое выше рыночной.

Кроме того, СБУ разоблачила организаторов "выборов" в оккупации. "Голосование", как отмечают правоохранители, запланировано на начало сентября. Кремль потребовал от коллаборантов максимальную явку местного населения.