Третий день подряд: в небе над Брянском взрываются беспилотники (видео)

По информации российских пабликов, несколько БПЛА видели в районе аэропорта. По сообщениям Минобороны РФ, российские ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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Вечером в четверг, 31 августа, в районе аэропорта над Брянском прозвучало три взрывы беспилотников. Информацию опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах можно слышать слова о том, что прозвучало несколько взрывов, но поначалу местные жители думали, что в воздухе птица.

Впоследствии Минобороны РФ отчиталось о том, что сбило беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в публикации.

О дронах в над территорией Брянской области СМИ сообщали 30 и 29 августа.

Напомним, что в небе над Брянском "заметили" украинский беспилотник UJ-22 Airborne. Беспилотный аппарат может поражать цели на расстоянии до 800 км, управлять им могут в трех режимах, что расширяет функционал.

По данным СМИ, дроны атаковали российские регионы свыше 500 раз с начала вторжения в Украину. По подсчетам российских журналистов, в РФ 21 раз сообщали о существенных разрушениях после ударов БПЛА. В четырех случаях речь шла о погибших.

Ранее эксперт рассказал, как Украина модифицировала ракеты, чтобы нанести разрушительный удар и уничтожить установку С-400 на территории Крыма. Украинские ракеты летят со скоростью свыше 1000 км/ч. При этом они находится на сверхнизкой высоте, и создается впечатление, что они "скользят" по поверхности воды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, показал запуск новой украинской ракеты. По его словам, президентская ракетная программа в действии.