Экс-офицер ВМФ США Сет Кропси отметил, что для успехов на фронте Украине нужны поставки критически важного оружия и прочего оборудования, а не "бесплатные военные оценки".

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Комментарии западных СМИ и американских военных лидеров касательно контрнаступления Украины часто основаны на устаревших представлениях о военной стратегии из-за отсутствия соответствующего опыта. Об говорится в статье аналитика и экс-офицера военного флота Сета Кропси для The Wall Street Journal от 31 августа.

Эксперт указал на то, что после окончания Холодной войны военные США и России прекратили строгий интеллектуальный анализ боевых действий, поскольку у них обоих не было опытных противников, с которыми можно было бы сравнивать себя.

Кропси раскритиковал мнение ряда американских военных, согласно которому украинцы должны сконцентрировать свои усилия на одном ключевом городе на Запорожском направлении. Он отметил, что считает нынешнюю стратегию Украины по истощению врага и растяжению российских войск по всей линии фронта оправданной.

"Попытка прорыва без манипулирования расположением российских сил была бы катастрофической, независимо от того, сколько западных голосов требовали наступления в американском стиле", — пишет Кропси.

Аналитик заявил, что если бы украинское командование прислушалось к советам американцев, которые транслировались через известные СМИ, то ВС РФ смогли бы сосредоточить свои силы для обороны, в результате чего боевая мощь Украины "была бы стерта за несколько дней".

"Если Киев хочет добиться успеха, Вашингтону необходимо снабжать его критически важным оружием и материалами, а не "бесплатными военными оценками", — заключил автор статьи.

Напомним, что по данным Wall Street Journal от 31 августа, украинцы в рамках контрнаступления смогли прорвать главную линию обороны ВС РФ. По словам журналистов, сейчас украинские силы работают над расширением трещин в линии обороны россиян.

Ранее, 2 августа, журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и аналитиков заявили, что Силы обороны Украины перестали использовать тактику США в рамках своего контрнаступления.