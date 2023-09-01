"Законодательные изменения": Данилов анонсировал мобилизацию ограниченно годных украинцев

По словам секретаря СНБО, этот вопрос будет решен и "не будет никаких двойных толкований соответствующих документов".

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В пятницу, 1 сентября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит и, возможно, примет решение о регулировании вопросов, связанных с мобилизацией граждан, ограниченно пригодных к военной службе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин — пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригоден, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", — рассказал он.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), при попадании граждан с ограниченной годностью в различные воинские части, существуют определенные процедуры и процессы, которые применяются со стороны командиров и военных властей.

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", — подчеркнул Данилов.

Как добавил он, сегодня этот вопрос будет решен СНБО и "не будет никаких двойных толкований этих документов".

"Это законодательные изменения", — констатировал секретарь СНБО.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что такое "полная мобилизация". По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине ввели всеобщую мобилизацию.

Ранее Фокус писал, кого могут призвать на военную службу уже в сентябре, и какие категории граждан могут отказаться от призыва на военную службу. Кроме этого, в Украине сузили перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва в армию.