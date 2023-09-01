"Возьмут реванш": Буданов спрогнозировал новое вторжение ВС РФ (видео)

По словам главы разведки, для восстановления военных возможностей и инфраструктуры России после значительных потерь в войне может потребоваться около 10 лет.

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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предполагает, что Россия может выразить желание мести даже после того, как Украина одержит победу в войне. Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, для восстановления в военном аспекте России требуется около 10 лет. После этого возможен реванш.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет, и если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет", – отметил глава ГУР.

Между тем аналитики волонтерского сообщества DeepState указали, что адры свидетельствуют о продвижении Сил обороны на северных рубежах Вербового. При этом российское командование, чтобы их остановить, активно использует артиллерию.

Напоминаем, батальон "Свобода" вместе с бригадой наступления "Рубеж" уничтожил российскую пушку. Во время операции совместно действовали два подразделения: аэроразведка обнаружила пушку, а артиллерия — уничтожила. Между тем во время ночной атаки дронами 29-30 августа взорвалось на заводе в Брянске: похоже, под угрозой оказалось производство электроники РФ.