Ловкий политик или послушник Суннака: эсперты высказались о новом министре обороны Британии

Британские аналитики весьма противоречиво высказались о назначении Гранта Шеппса. Одни считают его опытным политиком и союзником Риши Сунака, другие напротив считают его назначение катастрофой и худшим решением действующего премьер-министра.

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В Великобритании неожиданно поменялся министр обороны — после отставки Бена Уоллеса новым главой Министерства обороны страны стал министр энергетики Грант Шеппс. По этому случаю ряд экспертов и политологов высказали достаточно противоречивые мнения — некоторые из них приведены в материале от 31 августа издания Defence News.

Обозреватели пишут, что Уоллес еще в начале лета заявил о своей скорой отставке, а 31 августа он направил письмо британскому премьер-министру Риши Сунаку, в котором содержалось завуалированное предупреждение против сокращения расходов на оборону.

"Я знаю, что вы согласны со мной в том, что мы не должны возвращаться к тем временам, когда оборона рассматривалась правительством как дискреционные расходы, а экономия достигалась за счет сокращения", — написал он.

И хотя в качестве замены Уоллеса многие называли министра финансов Джона Глена, а также бывшего министра обороны Лиама Фокса, который покинул министерство обороны в 2011 году, должность досталась именно Шеппсу.

Что говорят о новом министре

Авторы публикации обращают внимание на то, что Грант Шеппс достаточно опытный политик, который за последние четыре года успел побывать министром транспорта, министром по делам бизнеса, министром энергетики, министром промышленной стратегии и министром внутренних дел.

Некоторые эксперты высказывают опасения по поводу его кандидатуры, утверждая, что ему не хватает непосредственного знания сложных геополитических, военных и промышленных вопросов, имеющих решающее значение для его работы. Говард Уилдон из консалтинговой компании Wheeldon Strategic Advisory отметил, что Сунак умышленно назначил Шеппса главой оборонного ведомства "который будет делать то, что ему скажут".

"С моей точки зрения, Шеппс — плохой выбор, потенциальная катастрофа для обороны Великобритании, и он вполне может стать худшим из всех решений, принятых нынешним премьер-министром Риши Сунаком, причем с очень большим отрывом", — считает Уилдон.

Журналист Рейчел Канлифф из New Statesman высказалась в противоположном ключе, отметив, что в этом назначении есть определенный смысл.

"Он ловкий политический деятель и работал при четырех из пяти последних консервативных премьер-министров. Он прекрасно умеет выживать. Риши Сунак явно принял решение о том, что ему нужен на этом посту человек и союзник в его кабинете, которому он может доверять, и Грант Шеппс подходит для этого", — подчеркнула Канлифф.

Лейборист Джон Хили поздравил Шеппса с назначением, но заявил, что новый министр обороны не изменит позиции Консервативной партии в области обороны.

"В связи с дальнейшим сокращением армии, растущей озабоченностью по поводу обязательств Великобритании перед НАТО и миллиардами фунтов, которые тратятся впустую в рамках оборонных закупок, министру обороны предстоит ответить на серьезные вопросы в ближайшие дни", — сказал Хили.

Старший научный сотрудник аналитического центра International Institute for Strategic Studies Бен Барри полагает, что новому министру придется нелегко.

"Преемнику Уоллеса предстоит выполнить еще много незавершенных дел. Ему придется работать над проблемой неэффективного процесса закупок и роста стоимости оборудования. Война в Украине показала значительное ослабление как боевого потенциала, так и запасов. Несмотря на то, что были выделены некоторые средства на обратное развитие событий, неясно, будет ли этого достаточно", — заявил он.

Независимый аналитик Джон Лут считает, что Шэппс скорее, политик широкого профиля, нежели человек, занимающийся конкретными деталями.

"Его ценность заключается в его коммуникационных навыках — он может говорить от имени правительства, когда мы идем на следующие выборы", — подытожил Лут.

Напомним, о назначении нового министра обороны Великобритании стало известно 31 августа. Сам Грант Шепсс назвал "большой честью" свое назначение и отдал должное своему предшественнику Бену Уоллесу.