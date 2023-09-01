Трижды в одну точку: тактическая группа "Адам" показала отработку М-777 в Курдюмовке (видео)

Высокоточная пушка М-777 попала по позициям противника три раза подряд. Над местом попадания поднялся столб темно-серого дыма и запылал пожар.

Related video

Бойцы Сил обороны ведут бои за Курдюмовку в Бахмутском районе Донецкой области. Чтобы освободить населенный пункт от оккупантов, аэроразведчики и артиллеристы провели спецоперацию по выявлению и ликвидации противника. Видео совместной работы выложили в Telegram-канале тактической группы "Адам".

Первые кадры записи — осмотр местности, чтобы определить возможные тайники противника. Камера увеличивает изображение и хорошо видно, как между домами пробирается солдат ВС РФ. Когда аэроразведчики определили координаты цели, по ней ударила артиллерия — в заметке указано, что речь идет об орудии М-777.

Орудие попало по позиции русских в некотором полуразвалившемся доме. Второй снаряд упал в 20-50 м левее. Затем — еще один удар в первую точку. При этом третий удар показан с другого ракурса — то есть ситуацию отслеживали сразу несколькими дронами. Чтобы закрепить успех, применили еще и четвертый снаряд.

Последние кадры записи показывают площадку, где находились силы противника. На площадке — руины, огонь и дым в точке, по которой попала высокоточная пушка М-777.

Бои за Курдюмовку: детали

Курдюмовка — село в Донецкой области, расположенное в 10 км к югу от Бахмута. Населенный пункт оккупировали россияне зимой 2022 года, с тех пор непрерывно идут бои. До войны там проживало 1200 человек.

Согласно отчетам Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны имеют определенные успехи на Бахмутском участке фронта — других деталей ситуации не указано. В утреннем сообщении от 1 сентября указано, что враг обстрелял 15 населенных пунктов, в том числе Белую Гору, Нью-Йорк, Миньковку, Богдановку, Ивановское, Александро-Шультино, Дружбу, Северное. Волонтеры сообщества DeepState также отметили, что продолжаются боевые действия на линии Клещеевка-Андреевка-Орехово-Васильевка.

Бахмутское направление — ситуация по состоянию на 1 сентября 2023 года Фото: DeepState

Тем временем 28 июня 28 бригада ВСУ опубликовала видео установления украинского флага на Курдюмовской дамбе. При этом рассказали, что бой длился полтора суток. Через два месяца, 28 августа, военный эксперт отметил, что Силам обороны важно нарастить темп продвижения под Бахмутом. В противном случае, подчеркнул, враг настроит там таких же фортификационных сооружений, как на Запорожье.

Напоминаем, российское командование опасается ударов украинских дронов, которые охотятся на авиацию ВС РФ. В сети опубликовали фотографии бомбардировщика, который попытались защитить "мангалом" от воздушных атак.

Между тем в РФ обнаружили бракованный снаряд, который не долетел до Украины во время одного из крайних обстрелов. Жители села в российской провинции обнаружили обломки ракеты Х-101: ею планировали попасть по объекту на украинской территории, зато — попали по собственной.