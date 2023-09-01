Взрыв транспортных Ил-76: опубликованы уникальные кадры спецоперации в Пскове (видео)

В распоряжении журналистов оказалась запись, на которой непосредственно видно поражение и взрыв самолетов Ил-76, которые в РФ используют для снабжения оккупационных войск в Украине.

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Аэродром в российском Пскове, который находится недалеко от границы с Эстонией, ночью 30 августа был атакован украинскими дронами. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на военные источники.

В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых непосредственно запечатлено поражение и взрыва транспортных Ил-76, которые в РФ используют для снабжения российских войск в Украине.

Напомним, что эксперты проанализировали произошедшее на аэродроме рядом с Псковом и решили, что РФ пытается скрыть последствия атак беспилотниками. На спутниковые снимках видно несколько уничтоженных самолетов.

Также сообщалось, что после ударов бесполотников по аэродрому под Псковом и на фоне продолжающегося контрнаступления Украины российское военно-политическое руководство не знает, куда целесообразнее перебросить резерв.

По оценкам военного аналитика Александра Коваленко, потеря самолетов Ил-76 обошлась России в миллиарды долларов. Подсчитаны реальные убытки Россией от поражения самолетов Ил-76 на аэродроме под Псковом.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото сожженных Ил-76 в Пскове. На аэродроме РФ "Кресты" повреждены примерно 14 объектов. На спутниковых снимках видны контуры 46-метровых самолетов, сгоревших в результате атаки беспилотников.