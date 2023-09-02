Контранступление ВСУ ускоряется, — исследование Economist (инфографика)

Журналисты отслеживают интенсивность пожаров на оккупированных РФ территориях, чтобы примерно понимать количество возгораний. В последнее время их количество значительно возросло.

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Украинское наступление, которое длится с начала июня, происходит, вероятно, медленнее, чем того хотели все видеть. Однако сейчас есть признаки того, что все может ускориться. Об этом сообщает The Economist.

Представитель Белого дома Джон Кирби 1 сентября заявил, что с 29 августа Украина достигла заметного прогресса в продвижении на второй линии обороны РФ. Авторы исследуют скорость продвижения Сил обороны и сейчас заметны изменения в том, как бойцы идут вперед. И это "дает надежду", пишут журналисты.

График показывает, как менялась территория, которую контролировали оккупанты. В последнее время есть признаки к уменьшению количества захваченной территории

Последние новости с юга Запорожской области могут поставить ВСУ на пороге прорыва: оборона РФ за так называемой "линией Суровикина" становится слабее, а резервы, на которую делает ставку Россия, тоньше. Такие события начали происходить после освобождения Роботино — маленького населенного пункта на 500 человек, который враг превратил в опорный пункт. ВС РФ сосредотачивали на селе огромные силы, поэтому битва за него продолжалась почти 3 месяца.

Украина смогла достичь этого благодаря многим факторам: использованием БПЛА, ударами по тылу оккупантов, благодаря западному оружию и средствам для разминирования. К тому же украинское командование, вероятно, сделало приоритетом удары по центрам управления или материально-техническим базам врага. Это могло уменьшить способность РФ к ведению боев и к усилению собственного войска.

Количество пожаров, которые связаны с боевыми действиями на оккупированных РФ территориях

Также Украина нарастила удары по российским позициям с начала августа. Это удалось установить благодаря спутниковым данным, которые показывают количество пожаров на временно оккупированных территориях. Система учитывает только те возгорания, которые связаны с боевыми действиями.

Напомним, 2 сентября в NYT написали, что ВСУ используют тактику малых групп для продвижения в наступлении.

31 августа Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия превзошла ожидания в своем наступлении.