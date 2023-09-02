ВС РФ имеют в 10 раз больше боеприпасов, чем ВСУ, — CBS News

На Лиманском направлении оккупанты имеют преимущество в количестве людей, беспилотников и вооружения. Однако ВСУ помогают кассетные снаряды.

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Российские оккупанты пытаются наступать на востоке Украины, в частности в районе Лимана. Там они имеют больше боеприпасов, чем Украина. Об этом сообщает CBS News.

Москва хочет заставить Киев перебросить подкрепления на восток страны, чтобы не дать их задействовать в контрнаступлении на юге. Командир 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна заявил, что уже несколько дней там идут очень мощные бои.

В издании утверждают, что оккупанты имеют преимущество в боеприпасах в 10 раз по сравнению с Силами обороны Украины. Также у оккупантов больше оружия и людей.

"Они превосходят нас в беспилотниках. Это огромная проблема, но мы боремся. У нас нет другого выбора. Тяжело. Не могу сказать, что наше моральное состояние на высоте, но мы держимся и выдерживаем", — объясняет Солатенко.

Бойцы говорят, что сдерживать оккупантов помогают кассетные боеприпасы. Журналисты отмечали, что кассетные боеприпасы критиковали из-за того, что суббоеприпасы не все взрываются и могут нести угрозу для мирных жителей. Однако командир артподразделения "Музыкант" говорит, что кассетные боеприпасы дают решающее преимущество. Потому что без преимущества в воздухе украинские военные могут быстро поражать значительные участки территории одним снарядом. В Украине дискуссии о том, стоит ли использовать кассетные боеприпасы не стоят, потому что бойцы воюют и такие снаряды помогают военным делать это эффективнее.

Напомним, 1 сентября в командовании заявили, что ВС РФ перебросили на Купянское направление более 110 тысяч бойцов.

30 августа генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Купянско-Лиманском направлении оккупанты наступают.