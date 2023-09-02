ЗС РФ мають в 10 разів більше боєприпасів, ніж ЗСУ, – CBS News

На Лиманському напрямку окупанти мають перевагу в кількості людей, безпілотників та озброєння. Проте ЗСУ допомагають касетні снаряди.

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Російські окупанти намагаються наступати на сході Україні, зокрема в районі Лиману. Там вони мають більше боєприпасів, ніж Україна. Про це повідомляє CBS News.

Москва хоче змусити Київ перекинути підкріплення на схід країни, щоб не дати їх задіяти в контрнаступі на півдні. Командир 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна заявив, що вже кілька днів там тривають дуже потужні бої.

У виданні стверджують, що окупанти мають перевагу в боєприпасах в 10 разів у порівняні із Силами оборони України. Також в окупантів більше зброї та людей.

"Вони перевершують нас у безпілотниках. Це величезна проблема, але ми боремось. У нас немає іншого вибору. Важко. Не можу сказати, що наш моральний стан на висоті, але ми тримаємось й витримуємо", — пояснює Солдатенко.

Бійці кажуть, що стримувати окупантів допомагають касетні боєприпаси. Журналісти зазначали, що касетні боєприпаси критикували через те, що суббоєприпаси не всі вибухають й можуть нести загрозу для мирних жителів. Проте командир артпідрозділу "Музикант" каже, що касетні боєприпаси дають вирішальну перевагу. Бо без переваги в повітрі українські військові можуть швидко уражати значні ділянки території одним снарядом. В Україні дискусії щодо того, чи варто використовувати касетні боєприпаси не стоять, бо бійці воюють й такі снаряди допомагають військовим робити це ефективніше.

Нагадаємо, 1 вересня в командуванні заявили, що ЗС РФ перекинули на Купʼянський напрямок понад 110 тисяч бійців.

30 серпня генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Купʼянсько-Лиманському напрямку окупанти наступають.