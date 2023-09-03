Стандарты НАТО и F-16: Резников сделал прогноз по истребителям и членству в Альянсе

По мнению министра обороны, истребители F-16 могут применяться Воздушными силами Украины уже весной 2024 года. Также он рассказал о трех критериях, которым должна соответствовать Украина, чтобы вступить в НАТО.

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Министр обороны Украины Алексей Резников 3 сентября в интервью "Укринформу" рассказал, когда истребители F-16 начнут защищать украинское небо и сколько стандартов НАТО Украина планирует ввести до конца 2023 года.

F-16 для Украины

По словам министра обороны, истребители F-16 могут применяться Воздушными силами ВС Украины уже весной 2024 года.

"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду — уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", — пояснил министр.

Ряд стран ЕС в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для наших пилотов на истребителях F-16. По меньшей мере 61 самолет согласились предоставить Нидерланды, Дания и Норвегия.

Также США подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ начнут тренировки на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

Вступление Украины в НАТО

Глава МО Украины Алексей Резников сообщил, что наше государство уже ввело 287 стандартов НАТО в Силах безопасности и обороны, а до конца 2023 года планируется ввести еще 200 стандартов альянса.

Он отметил, что в целом существует более 1200 стандартов НАТО и некоторые стандарты не нужно внедрять в ВСУ.

"В Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО. Это — почти четверть от общего количества. Из них: 174 — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, 113 — инициативные", — заявил министр.

Резников добавил, что количество внедренных стандартов не является определяющим фактором при принятии решения об интеграции Украины. Большинство государств-членов НАТО в среднем имеют примерно 30% внедренных стандартов от общего количества.

Резников назвал три пункта, которые будут определяющими в процессе интеграции Украины в НАТО:

Первый предусматривает наличие гражданского-демократического контроля над Вооруженными силами — как в виде законодательства, так и в виде реально построенной инфраструктуры.

Второй — это понятные, прозрачные, транспарентные, ответственные процедуры обеспечения ВСУ начиная от закупок. Когда понятно, как расходуются средства, как планируется бюджетирование — начиная от правительства, парламента.

Третий — совместное планирование операций.

"Если страна соответствует этим трем критериям — она становится страной НАТО", — подчеркнул министр.

Напомним, 1 сентября Резников рассказал, как цифровизация ТЦК повлияет на мобилизацию. По словам министра обороны, с правовой точки зрения у страны есть еще мобилизационный ресурс. Однако армия несет потери, которые необходимо восполнять.

Ранее, 31 августа в НАТО назвали условие вступления Украины в Альянс. Посол Чехии в НАТО Якуб Ландовский заявил, что Украина должна решить, как закончить войну с Россией. Однако мирный договор с врагом для вступления в Альянс необязателен.