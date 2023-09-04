Катера с десантом атаковали Крым: Минобороны РФ сообщило о штурме на мысе Тарханкут (видео)

Четыре десантных катера и дроны самолетного типа якобы атаковали военные объекты ВС РФ в Крыму. Целью атак, как утверждают в Минобороны РФ, были военные базы на мысе Тарханкут.

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В Минобороны РФ сообщили о событиях у Крымского побережья, которые произошли в ночь на 4 сентября 2023 года. Утверждают, будто оккупированные территории штурмовали дроны неизвестного происхождения и десантники, которые использовали для атаки американские катера. Об этом написали в Telegram-канале.

Первое сообщение касалось атаки дронов и было опубликовано в 1:50. Указывалось, что над Крымом, а также Курском, заметили два БПЛА самолетного типа. Российское ПВО якобы удалось уничтожить беспилотники.

Также Минобороны РФ утверждает, что четыре американских десантных катера Willard Sea Force попытались подобраться к мысу Тарханкут. Уверяют, что для отражения атаки использовали авиацию и якобы катера потопили. Однако Минобороны не обнародовало никаких доказательств уничтожения "катеров с украинским десантом".

Военные объекты ВС РФ в Крыму Фото: Радіо Свобода

Атаки на Крым: детали

Отметим, 23-25 августа состоялось сразу несколько успешных атак ВСУ на военные объекты ВС РФ на Крымском полуострове. Причем украинские воины интересовались целями на западном побережье, а также глубоко на суше неподалеку от Симферополя.

Сперва стало известно об уничтожении ЗРК С-400, который базировался на мысе Тарханкут. Украинская разведка опубликовала видео, на котором показала эффект от удара. Дрон зафиксировал мощный взрыв в том месте, где стоял комплекс ПВО ВС РФ.

После того ГУР Минобороны рассказало об успешном рейде на военные объекты россиян в той же местности. Также опубликовали запись, как украинские бойцы возвращались, выполнив все поставленные задачи. Между тем местное население рассказывало о стрельбе на побережье.

Другой успешный удар состоялся в 15 км к юго-востоку от Симферополя. Возле населенного пункта Перевальное располагается воинская часть 126 бригады, которая занимается береговой охраной. По складам техники, горючего и снарядов ударили дроны неизвестного происхождения. Позже ГУР МОУ подтвердили, что это — их рук дело. О причастности также заявила СБУ.

Что касается возможности десантирования на катерах, то в сети можно найти информацию о сразу двух видах катеров, которыми это можно сделать. В частности, ВСУ перед войной в 2021 году получили 84 катера Willard Sea Force 730 (7-метровые) и Sea Force 11M (11-метровые). На них может поместить по 18 или 26 человек соответственно. Кроме того, военные катера входили в пакеты помощи, которые ВСУ получала от Пентагона.

Напоминаем, в ночь на 4 сентября ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру украинского Придунавья. Враг повредил аграрные и промышленные цеха: возник пожар, жертв нет.

3 сентября стали известны некоторые детали атаки на военные объекты РФ в Курской области. Местные жители слышали несколько громких взрывов, также предполагают, что пострадало здание ФСБ в городе Курчатове.