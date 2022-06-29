США передадут Украине 23 патрульных катера компании Metal Shark (фото)
В компании отметили, что судна нужны украинским военным для защиты береговой линии, портов и рек.
Американская компания из штата Луизиана сообщила, что США передадут 23 патрульных катера их производства. Об этом сообщается на сайте производителя Metal Shark.
В рамках нового пакета помощи Украине Соединенные Штаты передадут патрульные катера для защиты береговой линии, портов и рек. Первая поставка будет содержать в себе 6 катеров.
Заявляется, что на верфи Metal Shark уже полным ходом идет производство других 17 суден для Украины:
- 10 патрульных судов Defiant с рулевой рубкой
- 4 патрульных катеров Defiant с центральной консолью
- 3 катера Fearless — это высокоэффективные катера-переховатчики
Сообщается, что каждое из суден будет оптимизировано для миссии в Украине.
Metal Shark — это многопрофильная судостроительная компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве сварных алюминиевых и стальных судов длиной от 16 футов (4,8 метра) до более 300 футов (почти 100 метров) для оборонных, правоохранительных органов и коммерческих операторов.
Напомним, вице-адмирал ВМС Украины Неижпапа заявил, что в Украине создают речную боевую флотилию. Первый дивизион уже функционирует в Киеве.
Ранее в Пентагоне высоко оценили применение HIMARS бойцами ВСУ. Поэтому в скором времени армия получит еще 4 установки.