США передадут Украине 23 патрульных катера компании Metal Shark (фото)

В компании отметили, что судна нужны украинским военным для защиты береговой линии, портов и рек.

Американская компания из штата Луизиана сообщила, что США передадут 23 патрульных катера их производства. Об этом сообщается на сайте производителя Metal Shark.

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В рамках нового пакета помощи Украине Соединенные Штаты передадут патрульные катера для защиты береговой линии, портов и рек. Первая поставка будет содержать в себе 6 катеров.

Заявляется, что на верфи Metal Shark уже полным ходом идет производство других 17 суден для Украины:

10 патрульных судов Defiant с рулевой рубкой

4 патрульных катеров Defiant с центральной консолью

3 катера Fearless — это высокоэффективные катера-переховатчики

Сообщается, что каждое из суден будет оптимизировано для миссии в Украине.

Metal Shark — это многопрофильная судостроительная компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве сварных алюминиевых и стальных судов длиной от 16 футов (4,8 метра) до более 300 футов (почти 100 метров) для оборонных, правоохранительных органов и коммерческих операторов.

Напомним, вице-адмирал ВМС Украины Неижпапа заявил, что в Украине создают речную боевую флотилию. Первый дивизион уже функционирует в Киеве.

Ранее в Пентагоне высоко оценили применение HIMARS бойцами ВСУ. Поэтому в скором времени армия получит еще 4 установки.