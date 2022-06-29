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США передадуть Україні 23 патрульні катери компанії Metal Shark (фото)

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катери для України
ВМС України отримають 3 катери Fearless

У компанії зазначили, що судна потрібні українським військовим для захисту берегової лінії, портів і річок.

Американська компанія зі штату Луїзіана повідомила, що США передадуть 23 патрульні катери їхнього виробництва. Про це повідомляє сайт виробника Metal Shark.

У межах нового пакету допомоги Україні Сполучені Штати передадуть патрульні катери для захисту берегової лінії, портів і річок. Перше постачання міститиме 6 катерів.

Заявляється, що на верфі Metal Shark уже повним ходом іде виробництво інших 17 суден для України:

  • 10 патрульних суден Defiant із рульовою рубкою
  • 4 патрульних катерів Defiant із центральною консоллю
  • 3 катери Fearless — це високоефективні катери-переховавачі
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Повідомляється, що кожне судно буде оптимізовано для місії в Україні.

Metal Shark — це багатопрофільна суднобудівна компанія, що спеціалізується на проєктуванні та будівництві зварних алюмінієвих і сталевих суден завдовжки від 16 футів (4,8 метра) до понад 300 футів (майже 100 метрів) для оборонних, правоохоронних органів і комерційних операторів.

Нагадаємо, віцеадмірал ВМС України Неїжпапа заявив, що в Україні створюють річкову бойову флотилію. Перший дивізіон уже функціонує в Києві.

Раніше в Пентагоні високо оцінили застосування HIMARS бійцями ЗСУ. Тому незабаром армія отримає ще чотири установки.