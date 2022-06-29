США передадуть Україні 23 патрульні катери компанії Metal Shark (фото)
У компанії зазначили, що судна потрібні українським військовим для захисту берегової лінії, портів і річок.
Американська компанія зі штату Луїзіана повідомила, що США передадуть 23 патрульні катери їхнього виробництва. Про це повідомляє сайт виробника Metal Shark.
У межах нового пакету допомоги Україні Сполучені Штати передадуть патрульні катери для захисту берегової лінії, портів і річок. Перше постачання міститиме 6 катерів.
Заявляється, що на верфі Metal Shark уже повним ходом іде виробництво інших 17 суден для України:
- 10 патрульних суден Defiant із рульовою рубкою
- 4 патрульних катерів Defiant із центральною консоллю
- 3 катери Fearless — це високоефективні катери-переховавачі
Повідомляється, що кожне судно буде оптимізовано для місії в Україні.
Metal Shark — це багатопрофільна суднобудівна компанія, що спеціалізується на проєктуванні та будівництві зварних алюмінієвих і сталевих суден завдовжки від 16 футів (4,8 метра) до понад 300 футів (майже 100 метрів) для оборонних, правоохоронних органів і комерційних операторів.
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