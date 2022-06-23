В Україні створюють річкову бойову флотилію: перший дивізіон уже у Києві

На думку командувача ВМСУ Олексія Неїжпапи, нашій країні потрібні засоби для оборони від Білорусі, яка має такий флот біля українських кордонів.

Військово-морські сили ЗСУ створюють на Дніпрі флотилію з річкових бойових катерів. Про це повідомив командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform.

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Під час навчання західних партнерів та з ініціативи командування Сухопутних військ у березні було створено перший дивізіон річкових катерів. Для цього було обладнано катерний склад.

Перший дивізіон несе службу в Києві, ним керують сили оборони столиці. Катери виконують завдання у прирічних операційних районах.

Навіщо Україні бойовий річковий флот?

Як заявив Неїжпапа, важливість створення річкового флоту складно переоцінити, оскільки на півночі Україна має кордон із Білоруссю, що виступає на боці РФ. У них такий флот уже існує у Пінську та у Лоєві біля самих кордонів з Україною. До нього входить 19 суден військово-річкового флоту.

Потрібно, щоб у ВМС України були засоби та сили для протистояння ворогові на Дніпрі.

"Ми продовжуватимемо нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а й уздовж усієї річки Дніпро завдяки будівництву нових катерів та отриманню катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що надалі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме кілька дивізіонів, які розміщуватимуться у різних містах", — заявив віцеадмірал.

Нагадаємо, за даними ВМС України, ЗС РФ запускають ракети з військових кораблів, ховаючи їх за цивільними судами.

Раніше повідомлялося, що Швеція передасть Україні протикорабельні комплекси Robot17, здатні вести стрільбу на малій дистанції для захисту берега.