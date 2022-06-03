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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ запускає ракети з військових кораблів, ховаючи їх за цивільними, — ВМС України

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запуск ракет
Пуск ракет "Калібр" з "Адмірала Ессена"

За даними Військово-морських сил, командування РФ вимикає у цивільних кораблів систему ідентифікації, що не дає їх відрізнити від військових суден.

Російське командування знову почало застосовувати тактику прикриття своїх військ за цивільними, проте цього разу на морі. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України у Фейсбуці.

Йдеться, що російські військові виводять на рейд цивільні судна з торговельного флоту із вимкненими системами ідентифікації AIS. Через це їх неможливо розпізнати як цивільні судна.

За торговельними кораблями російські війська ховають свої військові кораблі, які запускають крилаті ракети "Калібр" по мирних українських містах та мешканцях країни.

"Усе це вкотре показує справжнє лице Російської Федерації", — резюмують у ВМСУ.

судна Росії у чорному морі
Військові кораблі РФ прикриваються цивільними суднами

Нагадаємо, Швеція передасть Україні протикорабельні комплекси Robot17, здатні вести стрільбу на малій дистанції для захисту берега.

Раніше повідомляли, що Росія вивела в Чорне море майже всі кораблі з ракетною зброєю на борту.