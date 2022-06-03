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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ запускает ракеты с военных кораблей, пряча их за гражданскими судами, — ВМС Украины

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запуск ракет
Пуск ракет "Калибр" из "Адмирала Эссена"

По данным Военно-морских сил, командование РФ выключает у гражданских кораблей систему идентификации, что не дает их отличить от военных суден.

Российское командование вновь начало применять тактику прикрытия своих войск за гражданскими, однако в этот раз на море. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в Фейсбуке.

Указывается, что российские военные выводят на рейд гражданские суда из торгового флота с выключенными системами идентификации AIS. Из-за этого их невозможно распознать как гражданские судна.

За торговыми кораблями российские войска прячут свои военные корабли, которые запускают крылатые ракеты "Калибр" по мирным украинским городам и жителям страны.

"Все это в который раз показывает настоящее лицо Российской Федерации", — резюмируют в ВМСУ.

судна рф в черном море
Военные корабли РФ прикрываются гражданскими суднами

Напомним, Швеция передаст Украине противокорабельные комплексы Robot17, способные вести стрельбу на малой дистанции для защиты берега.

Ранее сообщалось, что Россия вывела в Черное море почти все корабли с ракетным оружием на борту.