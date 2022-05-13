Россия вывела в Черное море почти все корабли с ракетным оружием, — СМИ (фото)

По информации журналистов, в Черное море также выведены действующие подлодки Черноморского флота РФ, которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

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С главной базы Черноморского флота РФ в Севастополе выведены в Черное море почти все корабли, которые могут нести на борту ракетное оружие. Об этом пишет издание "Крым Реалии".

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По словам корреспондента, в Южной бухте возле Минной стены, по состоянию на вечер 12 мая, пришвартован ряд кораблей.

Ближний из них — большой десантный корабль типа "1171 Тапир". В составе ЧМФ РФ, как отмечают журналисты, было три таких судна, один из них — ВДК "Саратов", который был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два остальных — "Орск" (бортовый номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

Следующими двумя большими кораблями являются судна проекта 775. На вооружении ЧМФ РФ таких четверо — Цезарь Куников (158), Новочеркасск (142), Ямал (156) и Азов (151), но последний был направлен на ремонт. Также в Южной бухте пришвартован патрульный корабль типа "Василий Быков", хотя в составе флота имеются три подобных судна — "Василий Быков" (368), "Дмитрий Рогачев" (375) і "Павел Державин" (363).

Возле Куриной пристани, как пишет "Крым Реалии", пришвартованы четыре корабля, первый из которых — малый ракетный корабль проекта 1239 "Сывуч". Следующие два объекта — это сторожевые судна проекта 1135 г. "Буревестник", а в составе ЧМФ их два — "Пытливый" (868) и "Ладный" (861). Крайним справа является украинский средний разведывательный корабль "Славутич", который был захвачен россиянами в 2014 году.

[ + – ] В Черное море выведены почти все корабли с ракетным оружием

В Графской бухте на дозаправке стоит ракетный катер проекта 1241 "Молния-1". В составе ЧМФ таких кораблей четыре — Р-60 (бортовый номер 955), Набережные Челны (953), Ивановец (954) и Шуя (962).

[ + – ] В Черное море выведены почти все корабли с ракетным оружием

Издание "Крым Реалии" после обзора своего корреспондента делает вывод, что в Черное море выведены почти все корабли, которые несут ракетное вооружение:

три фрегата проекта 11356Р "Буревестник";

четыре малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М";

два ракетных 1241 "Буревестник";

один ВДК проекта 1171 "Тапир".

В материале журналистов от 13 мая говорится, что Россия вывела в Черное море все действующие подводные лодки Черноморского флота. На сегодня в составе ЧМФ РФ шесть подлодок проекта "Варшавянка":

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старый Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпино".

Журналисты напоминают, что подлодки типа "Варшавянка", помимо минно-торпедного вооружения, также оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Каждая из подводных лодок имеет на борту четыре подобных снаряда, которые могут поражать как наземные, так и морские цели.

Напомним, 12 мая СМИ сообщили о подбитии еще одного российского корабля в Черном море. По данным журналистов, украинские военнослужащие вывели из строя корабль тылового обеспечения ЧМФ РФ, который направлялся в сторону острова Змеиный.

Через время экс-нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий сообщил, что бойцы ВМСУ выстрелом из комплекса "Нептун" подбили судно "Всеволод Бобров". Корабль, по словам парламентария, шел к острову Змеиный с подкреплением в виде зенитно-ракетных комплексов.