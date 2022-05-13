Росія вивела у Чорне море майже всі кораблі з ракетною зброєю, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, у Чорне море також виведено діючі підводні човни Чорноморського флоту РФ, які оснащені крилатими ракетами "Калібр".

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З головної бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі виведено до Чорного моря майже всі кораблі, які можуть нести на борту ракетну зброю. Про це пише видання "Крим Реалії".

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За словами кореспондента, у Південній бухті біля Мінної стіни, станом на вечір 12 травня, пришвартовано низку кораблів.

Ближній із них — великий десантний корабель типу "1171 Тапір". У складі ЧМФ РФ, як зазначають журналісти, було три такі судна, одне з них — ВДК "Саратов", яке знищили українські військові в порту Бердянська. Два інших — "Орськ" (бортовий номер 148) і "Микола Фільченков" (152).

Наступними двома великими кораблями є судна проєкту 775. На озброєнні ЧМФ РФ таких четверо — Цезар Куніков (158), Новочеркаськ (142), Ямал (156) та Азов (151), але останній направили на ремонт. Також у Південній бухті пришвартований патрульний корабель типу "Василь Биков", хоча у складі флоту є три подібні судна — "Василь Биков" (368), "Дмитро Рогачов" (375) і "Павло Державін" (363).

Біля Куриної пристані, як пише "Крим Реалії", пришвартовані чотири кораблі, перший з яких — малий ракетний корабель проєкту 1239 року "Сивуч". Наступні два об'єкти — це сторожові судна проєкту 1135 р. "Буревісник", а у складі ЧМФ їх два — "Допитливий" (868) і "Ладний" (861). Крайнім праворуч є український середній розвідувальний корабель "Славутич", захоплений росіянами у 2014 році.

[ + – ] У Чорне море виведено майже всі кораблі з ракетною зброєю

У Графській бухті на дозаправці стоїть ракетний катер проєкту 1241 "Блискавка-1". У складі ЧМФ таких кораблів чотири — Р-60 (бортовий номер 955), Набережні Човни (953), Івановець (954) та Шуя (962).

[ + – ] У Чорне море виведено майже всі кораблі з ракетною зброєю

Видання "Крим Реалії" після огляду свого кореспондента робить висновок, що в Чорне море виведено майже всі кораблі, які несуть ракетне озброєння.

три фрегати проєкту 11356Р "Буревісник";

чотири малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М";

два ракетні 1241 "Буревісник";

один ВДК проєкту 1171 "Тапір".

У матеріалі журналістів від 13 травня йдеться про те, що Росія вивела в Чорне море всі діючі підводні човни Чорноморського флоту. На сьогодні у складі ЧМФ РФ шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка":

Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старий Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпіно".

Журналісти нагадують, що підводні човни типу "Варшав'янка", крім мінно-торпедного озброєння, також оснащені крилатими ракетами "Калібр". Кожен із підводних човнів має на борту чотири подібні снаряди, які можуть вражати як наземні, так і морські цілі.

Нагадаємо, 12 травня ЗМІ повідомили про підбиття ще одного російського корабля у Чорному морі. За даними журналістів, українські військовослужбовці вивели з ладу корабель тилового забезпечення ЧМФ РФ, який прямував у бік острова Зміїний.

Через годину екснардеп від "Народного фронту" Сергій Висоцький повідомив, що бійці ВМСУ пострілом із комплексу "Нептун" підбили судно "Всеволод Бобров". Корабель, за словами парламентаря, йшов до острова Зміїний із підкріпленням у вигляді зенітно-ракетних комплексів.