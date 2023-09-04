Оккупанты на "выборах" будут искать украинцев для мобилизации в ВС РФ: подробности

В украинском подполье отметили, что жителям захваченных территорий разрешили голосовать на "выборах" с украинским паспортом, чтобы обеспечить явку и позже начать мобилизацию. Также была придумана схема с формированием "оккупационной теробороны".

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Российские оккупанты поставили перед собой цель создать из жителей временно захваченных территорий бойцов "ТРО". Их могут использовать на фронте. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, граждан призывают в кратчайшие сроки вступить в ряды "территориальной обороны", чтобы пополнить запасы людей, которые воюют против ВСУ на поле бля.

Вся причина в том, что большинство подразделений ВС РФ сильно истощены и ведут битву с украинцами без энтузиазма.

"Наша боевая работа не дает им такой передышки, мы продолжаем свою работу. Контрбатарейно их терроризируем в ответ", — заявила Наталья Гуменюк.

Для того, чтобы частично решить проблему, они решили пополнять ресурс за счет украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях и оформили российский паспорт.

Сначала их призывают, что нужно стать частью "ТРО" и они будут нести службу исключительно в своем населенном пункте, а потом резко отправляют на передовую, как отметила Наталья Гуменюк.

К слову, в Центре национального сопротивления также отмечали, что россияне запланировали "выборы" на оккупированных территориях для того, чтобы увеличить и ускорить темпы мобилизации.

"Созданные оккупантами на ВОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет "призывников" и "военнообязанных" из числа жителей оккупированного региона", — говорится в сообщении.

Во время "голосования" противник будет фиксировать списки лиц, которые могли бы потенциально попасть под мобилизацию. Для этого жителям оккупированных территориях разрешили приходить голосовать с украинскими паспортами и водительскими удостоверениями.

Напомним, оккупанты приняли особые правила для жителей захваченных регионов Украины. В частности, людям разрешили голосовать на "выборах" по украинским документам. Участки образовали даже в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от последствий подрыва Каховской ГЭС.