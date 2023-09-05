Мобилизация в Украине: могут ли сотрудники ТЦК задерживать и везти в военкомат

По словам юристов, сотрудники ТЦК и СП не имеют права задерживать, сажать в авто и принудительно везти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки мужчин при первом вручении повестки.

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После полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. В этот период мужчины призывного возраста получают повестки и могут вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. К сожалению, часто представители ТЦК нарушают права военнообязанных. Об этом рассказали адвокаты Ирина и Владислав Леоновы.

Они подчеркнули, что представители ТЦК и СП не могут задерживать, усаживать в автомобиль и принудительно перевозить мужчин в территориальные центры мобилизации и социальной поддержки при первичном выдаче повестки. Эти полномочия не предоставлены ТЦК.

Исключением является только ситуация, когда мужчина многократно не реагировал на повестку, тогда ТЦК передает соответствующее уведомление органам национальной полиции. На основании этого уведомления полиция может задержать и доставить человека.

Следовательно, действующим законодательством не предусмотрена возможность сотрудникам ТЦК или другим лицам после передачи повестки принудительно перевозить мужчину в центры комплектования или сопровождать его каким-либо другим способом.

Все полномочия сотрудников ограничиваются тем, чтобы вручить повестку Если представители ТЦК при вручении повестки (если это было первое вручение и мужчина раньше не получал и не игнорировал вызовы) совершают неправомерные принудительные действия в отношении военнообязанного, то, по словам адвокатов, нужно вызвать полицию на место, где происходят эти действия, и звонить по телефону в ГБР (Государственное бюро расследования).

Напомним, 4 сентября Фокус писал, что студентов и аспирантов старше 30 лет могут отправить на войну. В Верховной Раде предлагают отменить отсрочки студентам, которые получают более одного образования: высшее или профессионально-техническое, после 30 лет.

Ранее, 3 сентября народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть очередную схему уклонения от мобилизации. Это касается мужчин, которые использовали обучение в вузах для уклонения от призыва.