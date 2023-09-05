80 танков и 8 батальонов людей: в ВСУ озвучили потери ВС РФ за неделю (фото)

Российские войска в течение недели, как отмечают в командовании, безвозвратно потеряли более 3800 человек личного состава и 10 артиллерийских дивизионов. Свой профессионализм также проявили Воздушные силы ВСУ, уничтожив 32 вражеские ракеты.

Related video

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступление на всех участках фронта и уничтожают противника во всей смыслах. В связи с этим российские оккупанты несут серьезные потери как среди личного состава, так и среди техники. Пресс-служба Military Media Center поделилась сводкой потерь ВС РФ за прошедшую неделю.

В первую очередь было отмечено, что противник в период с 28 августа по 3 сентября потерял уже около 8 батальонов людей из личного состава, а это 3810 человек.

Также ими были навсегда и безвозвратно потеряны 80 танков, что в другом измерении считается примерно 3 батальонами (1 батальон — 31 танк, — ред._).

Один батальона бронированной техники насчитывает в себе 34 транспортных средства, а украинские военные за неделю уничтожили около трех таковых — 101.

Большие потери у оккупационной армии и среди артиллерии — ВСУ удалось уничтожить 186 различных артсистем.

Ну и Воздушные силы проявили себя как настоящие профессионалы на прошедшей неделе. В небе было уничтожено 32 ракеты, которые Российская Федерация выпустила по мирным городам Украины.

Потери ВС РФ за последнюю неделю увеличились Фото: Military Media Center

Все эти маневры с уничтожением являются частью контрнаступления, ведь значительно ухудшает боевые возможности противника.

Напомним, боец ВСУ 31 августа прокомментировал бои на Бахмутском направлении. Российским оккупантам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию на этом участке фронта. В самом Бахмуте российские подразделения находятся под артиллерийским контролем ВСУ.