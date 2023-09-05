Российский бронепоезд "Енисей": какую функцию выполняет состав на оккупированном Донбассе, —эксперты

Украинские обозреватели отметили, что бронепоезд "Енисей" состоит из локомотива и вагонов, украденных россиянами в Харьковской области.

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В начале сентября российская армия перебросила на фронт ранее неизвестны бронепоезд "Енисей". Таким образом стало известно, что Вооруженные силы РФ имеют в распоряжении более пяти бронепоездов, вопреки прежним представлениям. О том, какую функцию выполняет бронированный железнодорожный состав на временно оккупированной территории Украины и каким вооружением оснащен "Енисей" рассказали обозреватели Army Recognition.

Авторы материала пишут, что бронепоезда выполняют в Вооруженных Силах РФ многоплановую роль — это боевое охранение, сопровождение, в также инженерная разведка. В частности "Енисей" также участвует в разминировании железнодорожных сетей и сопровождении логистических поездов на фронт. Ответственность за этот поезд, судя по всему, несет Центральный военный округ РФ, отмечают обозреватели.

Основная задача бронепоезда — продвигаться впереди основного состава, обеспечивая ему безопасность движения. Члены экипажа постоянно осматривают железнодорожные пути и окружающую местность на предмет обнаружения взрывных устройств, а саперы оценивают ситуацию и при обнаружении взрывчатки принимают решение об ее обезвреживании или проведении контролируемого подрыва.

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"При проведении разведки в значительной степени используется беспилотная техника, которая размещается впереди поезда для обследования маршрута, выявления возможных препятствий и обеспечения безопасного движения поезда", — пишут авторы материала.

Оборудование и вооружение бронепоезда "Енисей"

Бронепоезд оснащен разнообразным вооружением — 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, автоматические гранатометы, автоматы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того на железнодорожном вагоне-платформе установлена одна БМП-2.

В качестве связи выступает мобильная радиостанция, установленная на грузовике ЗИЛ-131 обеспечивающая бесперебойное взаимодействие экипажа с другими подразделениями.

Бронепоезд "Енисей". Источник: Army Recognition

Для обеспечения комплексной безопасности локомотив располагается по центру, а машинист управляется наблюдателем. Стены вагонов поезда усилены 20-миллиметровой сталью и дополнены мешками с песком за деревянными панелями. Также состав оснащен дополнительными средствами защиты: мешками с песком, рельсами и шпалами. Имеется и портативный комплекс РЭБ "Камыш", который способен генерировать радиопомехи типа "белый шум" в диапазоне частот от 20 до 2 тыс. МГц, не позволяя привести в действие радиоуправляемое взрывное устройство.

Комментируя появление бронепоезда "Енисей" эксперты Defence Express отметили, что событие достойно внимания по двум причинам. Первая — российский бронепоезд был направлен в качестве средства защиты железнодорожных коммуникаций по линии Донецк-Волноваха-Пологи-Мелитополь, в том числе и так называемый "коридор" из временно оккупированных Донбасса в Крым, который стремятся перерезать ВСУ в рамках контрнаступления на Юге.

Вторая причина заключается в том, что речь идет о том самом бронепоезде "Енисей", который был замечен еще в июне 2022 года, и для сборки которого использовались украденные россиянами вагоны и тепловозы в Харьковской области.

"Можно сделать следующее предположение – по мере того, как ВСУ будут приближаться к перерезанию "коридора" из Донбасса в Крым, и смогут взять под огневой контроль вражеские железнодорожные коммуникации в этом районе, российские оккупанты могут начать делать больше таких кустарных бронепоездов", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин после начала войны в Украине пересел с самолетов на бронепоезд за миллиард рублей. Журналисты -расследователи Центра "Досье" отметили, что Путин в страхе за свою жизнь стал чаще использовать бронепоезд в частности во время поездок в свою любимую резиденцию на Валдае.