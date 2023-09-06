Отремонтировать за 60 минут: Китай оттачивает навыки по быстрому ремонту аэродромов

Военные отремонтировали взлетно-посадочную полосу во время учений за чуть больше, чем час. Полностью бетон схватился спустя еще 2. Если будут боестолкновения, то аэродромы могут стать целями для бомбардировок.

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В условиях, если между США и Китаем начнется военный конфликт, нужно иметь мощное ПВО и сеть аэродромов для поддержания операций. Национально-освободительная армия Китая отрабатывает быстрый ремонт аэродромов. Об этом сообщает Defense One.

Соединенные Штаты широко освещают проблемы и угрозы, которые есть в Тихоокеанском регионе. Китай этого не делает, но аналитики BluePath Labs установили, что НОАК инвестирует значительные средства в возможность восстановления работы аэродромов после удара.

В издании пишут, что как правило ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) начинается с обезвреживания боеприпасов или неразорвавшихся бомб. Потому что в случае еще одной атаки такие снаряды могут сработать и нанести больший вред. В расчистке ВПП особую роль играет инженерно-техническая служба. Во время одних из последних учений в НОАК заявили, что они смогли найти и обезвредить боеприпасы за 23 минуты.

Следующим этапом идет заполнение кратеров бетоном, которые остались после ударов. Обычно этим занимается компания, обслуживающая аэродромы, которые затем наносят разметку на пораженный участок. Китай имеет быстросохнущий бетон, который во время учений показал высыхание за 25 минут и 3 секунды.

"Разрезание отрезка взлетно-посадочной полосы было завершено за 10 минут, пневматическое бурение заняло 30 минут, смешивание бетона было завершено за 8 минут, заполнение было завершено за 2 минуты, и поверхность была готова за 1 минуту, через 25 минут ремонтный материал сначала схватился, а еще через 2 часа бетон окончательно полностью затвердел для использования на аэродроме", — заявил один из участников учений.

Отмечается, что военные ремонтировали пробоины размером 2,5 фута или 70 см. Также Китай делает ставку не только на быстрый ремонт, но и на создание временных баз, мощных Военно-воздушных сил, а также на экспедиционных кораблях.

Напомним, 1 сентября в Китае заявили о лидерстве над Японией и США в создании рельсотрона.

29 августа НОАК протестировали обновленные истребители J-11B. Их оснастили новыми ракетами и более мощным радаром.