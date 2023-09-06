Делегация США обсудит в Гааге ордер Путина на военные преступления, — СМИ

По словам главы делегации Конгресса США Майкла Маккола, Вашингтон готов помочь Гааге собрать больше улик и разведданных, чтобы доказать обвинения против Путина.

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Высокопоставленная делегация Конгресса США встретится четверг с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и обсудит обвинения в военных преступлениях президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает Reuters.

По информации издания, делегация, возглавляемая представителем Республиканской партии Майклом Макколом, председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей, встретится с главным прокурором МУС Каримом Ханом. Журналисты считают, что такой шаг является признаком улучшения связей между Вашингтоном и главным в мире судом по военным преступлениям.

Маккол заявил, что "30 000 детей забрали из своих семей и подвергли идеологической обработке в России". Вашингтон рассматривал возможность "помочь Гааге собрать больше улик и разведданных, чтобы доказать обвинения против Путина", сказал он.

На вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения России в геноциде, которая утверждает, что ведет оборонительную войну против Запада в Украине, глава делегации Маккол сказал: "Когда вы пытаетесь стереть культуру, народ и религию, это и есть определение геноцида".

Что известно о сотрудничестве США и МУС

В марте МУС выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины. РФ неоднократно отрицала участие в военных преступлениях в Украине или насильственном захвате украинских детей.

Соединенные Штаты не являются членом МУС, наряду с крупными державами, включая Китай и Россию. Вашингтон ввел санкции против высших должностных лиц МУС при администрации Трампа, а затем снял их при президенте США Джо Байдене.

Байден поддерживает работу МУС по расследованию военных преступлений в Украине после российского вторжения в феврале 2022 года. В июле он попросил свою администрацию начать предоставлять МУС доказательства предполагаемых военных преступлений России в Украине.

Напомним, 14 июня сообщалось, что суд в Гааге начал расследование подрыва плотины Каховской ГЭС. По словам адвоката Скотта Мартина, прокуроры МУС будут расследовать дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины.

Ранее, 3 апреля стало известно, что в Гааге начался суд над бывшим президентом Косово. Вместе с Хашимом Тачи судят бывшего спикера парламента Кадри Весели.