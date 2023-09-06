Делегація США обговорить у Гаазі ордер Путіна на військові злочини, — ЗМІ

За словами глави делегації Конгресу США Майкла Маккола, Вашингтон готовий допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести звинувачення проти Путіна.

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Високопоставлена делегація Конгресу США зустрінеться в четвер із головним прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) та обговорить звинувачення у військових злочинах президента Російської Федерації Володимира Путіна, повідомляє Reuters.

За інформацією видання, делегація, очолювана представником Республіканської партії Майклом Макколом, головою комітету у закордонних справах Палати представників, зустрінеться з головним прокурором МКС Карімом Ханом. Журналісти вважають, що такий крок є ознакою поліпшення зв'язків між Вашингтоном і головним у світі судом з військових злочинів.

Маккол заявив, що "30 000 дітей забрали зі своїх сімей і піддали ідеологічній обробці в Росії". Вашингтон розглядав можливість "допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести звинувачення проти Путіна", сказав він.

На запитання, чи достатньо доказів для звинувачення Росії в геноциді, яка стверджує, що веде оборонну війну проти Заходу в Україні, глава делегації Маккол сказав: "Коли ви намагаєтеся стерти культуру, народ і релігію, це і є визначення геноциду".

Що відомо про співпрацю США та МКС

У березні МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військовому злочині, пов'язаному з незаконною депортацією сотень дітей з України. РФ неодноразово заперечувала участь у військових злочинах в Україні або насильницькому захопленні українських дітей.

Сполучені Штати не є членом МКС, поряд із великими державами, включно з Китаєм і Росією. Вашингтон запровадив санкції проти вищих посадових осіб МКС за адміністрації Трампа, а потім зняв їх за президента США Джо Байдена.

Байден підтримує роботу МКС із розслідування військових злочинів в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року. У липні він попросив свою адміністрацію почати надавати МКС докази ймовірних військових злочинів Росії в Україні.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що суд у Гаазі почав розслідування підриву греблі Каховської ГЕС. За словами адвоката Скотта Мартіна, прокурори МКС розслідуватимуть справу як напад на цивільну інфраструктуру України.

Раніше, 3 квітня стало відомо, що в Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косова. Разом із Хашимом Тачі судять колишнього спікера парламенту Кадрі Веселі.