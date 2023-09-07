Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, — Вениславский

Женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование приобретают статус военнообязанных и не смогут выезжать за границу, как обычные граждане.

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Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Об этом сказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в прошлом году депутаты внесли изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Они предусматривают, что женщины с медицинским образованием должны стать на обязательный воинский учет. Кабмин после этого издал соответствующее постановление, согласно которому Минобороны издало приказ о воинском учете женщин. Так, с 1 октября женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на воинский учет.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд — тогда да, они смогут поехать. Если нет — тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", — отметил Вениславский.

Депутат добавил, что женщины, которые имеют другие военно-учетные специальности могут стать на учет добровольно и расширять перечень специальностей у женщин сейчас не планируют.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября 2023 года. В ряды ВСУ набирают людей разных военных специальностей.

3 сентября представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что в ВР зарегистрировали законопроект, призванный перекрыть схему уклонения от мобилизации. Предлагается лишить отсрочки от призыва студентов, которые получают второе высшее образование после 30 лет.