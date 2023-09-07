Lockheed Martin изготовила первый из 14 истребителей F-16V Block 70 для Словакии (фото)

Для Словакии приобретение F-16 стало самым дорогим заказом для армии. Они покупают самые современные версии истребителя.

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Транснациональный оборонный гигант Lockheed Martin произвел первый истребитель F-16V Block 70 по заказу Словакии. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Министр обороны Мартин Скленар посетил завод Lockheed Martin в Южной Каролине, где словацкой делегации показали первый F-16V Block 70 уже с национальной символикой. Полная доработка и первый полет самолета ожидается уже в ноябре.

Всего Словакия заказала 14 истребителей F-16V. Страна станет первой в Европе, кто будет иметь самую современную модернизацию самолета.

F-16V Block 70

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"Эти F-16 позволят Воздушным силам Вооруженных сил Словацкой Республики опережать угрозы в регионе и быть частью союзнической миссии в Европе, в рамках НАТО и в мире", — заявил вице-президент истребительной группы Lockheed Martin Мартин Санчез.

Для Словакии приобретение истребителей является самым дорогим заказом. Сейчас также ведутся переговоры по обучению словацких техников в США. Ожидается, что F-16 начнут поставляться в Словакию со второго квартала 2024 года.

F-16V для Словакии

Напомним, 1 августа в Украину прибыли две САУ Zuzana 2 из Словакии. Всего украинская армия получила 14 установок.

31 августа спикер командования Воздушных сил Украины раскрыл подробности подготовки украинских летчиков на F-16 .