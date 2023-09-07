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Военный Фокус Российско-украинская война

Обстреливал позиции ВСУ возле Работино: крымчанину сообщили о подозрении (фото)

ВС РФ, военный РФ, оккупант
Фото: Sputnik | Крымчанину, который обстреливал ВСУ на юге, вручили подозрение

Крымчанин вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в ноябре 2022 года. Весной 2023 года украинские бойцы взяли его в плен во время боев возле Работино.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении гражданину временно оккупированного Крыма, который воевал на стороне российских оккупантов и обстреливал из гранатомета позиции Вооруженных сил Украины под Работиным Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Facebook.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного боевика оккупационных группировок РФ, который воевал против Украины на южном фронте", — говорилось в сообщении.

Отметили, что весной во время одного из контактных боев в районе поселка Работино военные контрразведки СБУ и ВСУ взяли боевика в плен. Им оказался житель временно оккупированного полуострова, который вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в ноябре 2022 года. Ему предоставили должность стрелка российского подразделения и выдали камуфлированную форму, автоматическое оружие и боеприпасы.

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В СБУ рассказали, что мужчину отправили на южный фронт для укрепления первой линии обороны врага перед контрнаступлением украинских бойцов сразу после короткого курса военной подготовки.

На передовой мужчина обустраивал фортификационные сооружения и дополнительные огневые точки врага. Также он обстреливал позиции Сил обороны из пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Следователи СБУ сообщили крымчанину о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ, крымчанин, коллаборационист Fullscreen
Крымчанин, который обстреливал позиции ВСУ на юге
СБУ, крымчанин, коллаборационист, подозрение Fullscreen
Крымчанину вручили подозрение

Напомним, 6 сентября стало известно, что с начала полномасштабного вторжения много коллаборационистов и врагов Украины стали жертвами спецопераций ГУР и СБУ. Украинские спецслужбы ликвидировали россиян и их пособников во временно оккупированных регионах и на территории РФ.

30 августа в СБУ сообщили, что украинские бойцы в Одессе задержали разведчика российской группировки "Призрак", который был участником террористической организации "ЛНР". Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.