Обстреливал позиции ВСУ возле Работино: крымчанину сообщили о подозрении (фото)

Крымчанин вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в ноябре 2022 года. Весной 2023 года украинские бойцы взяли его в плен во время боев возле Работино.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении гражданину временно оккупированного Крыма, который воевал на стороне российских оккупантов и обстреливал из гранатомета позиции Вооруженных сил Украины под Работиным Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Facebook.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного боевика оккупационных группировок РФ, который воевал против Украины на южном фронте", — говорилось в сообщении.

Отметили, что весной во время одного из контактных боев в районе поселка Работино военные контрразведки СБУ и ВСУ взяли боевика в плен. Им оказался житель временно оккупированного полуострова, который вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в ноябре 2022 года. Ему предоставили должность стрелка российского подразделения и выдали камуфлированную форму, автоматическое оружие и боеприпасы.

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В СБУ рассказали, что мужчину отправили на южный фронт для укрепления первой линии обороны врага перед контрнаступлением украинских бойцов сразу после короткого курса военной подготовки.

На передовой мужчина обустраивал фортификационные сооружения и дополнительные огневые точки врага. Также он обстреливал позиции Сил обороны из пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Следователи СБУ сообщили крымчанину о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Крымчанин, который обстреливал позиции ВСУ на юге Крымчанину вручили подозрение

Напомним, 6 сентября стало известно, что с начала полномасштабного вторжения много коллаборационистов и врагов Украины стали жертвами спецопераций ГУР и СБУ. Украинские спецслужбы ликвидировали россиян и их пособников во временно оккупированных регионах и на территории РФ.

30 августа в СБУ сообщили, что украинские бойцы в Одессе задержали разведчика российской группировки "Призрак", который был участником террористической организации "ЛНР". Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.