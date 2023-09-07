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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Обстрілював позиції ЗСУ біля Роботиного: кримчанину повідомили про підозру (фото)

ЗС РФ, військовий РФ, окупант
Фото: Sputnik | Кримчанину, який обстрілював ЗСУ на півдні, вручили підозру

Кримчанин вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у листопаді 2022 року. Навесні 2023 року українські бійці взяли його в полон під час боїв біля Роботиного.

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру громадянину тимчасово окупованого Криму, який воював на боці російських окупантів та обстрілював з гранатомета позиції Збройних сил України під Роботиним Запорізької області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ у Facebook.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційних угруповань РФ, який воював проти України на південному фронті", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що навесні під час одного з контактних боїв у районі селища Роботине військові контррозвідки СБУ та ЗСУ взяли бойовика в полон. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого півострова, який вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у листопаді 2022 року. Йому надали посаду стрільця російського підрозділу та видали камуфльовану форму, автоматичну зброю та боєприпаси.

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У СБУ розповіли, що чоловіка відправили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони ворога перед контрнаступом українських бійців відразу після короткого курсу військової підготовки.

На передовій чоловік облаштовував фортифікаційні споруди й додаткові вогневі точки ворога. Також він обстрілював позиції Сил оборони з кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Слідчі СБУ повідомили кримчанину про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ, кримчанин, колаборант Fullscreen
Кримчанин, який обстрілював позиції ЗСУ на півдні
СБУ, кримчанин, колаборант, підозра Fullscreen
Кримчанину вручили підозру

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення багато колаборантів та ворогів України стали жертвами спецоперацій ГУР та СБУ. Українські спецслужби ліквідовували росіян та їхніх посібників в тимчасово окупованих регіонах та на території РФ.

30 серпні у СБУ повідомили, що українські бійці в Одесі затримали розвідника російського угруповання "Призрак", який був учасником терористичної організації "ЛНР". Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років тюрми з конфіскацією майна.