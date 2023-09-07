РосСМИ сообщили о первом падении БПЛА в Волгоградской области: что известно

По данным журналистов, целью атаки могла быть воинская часть в Городищенском районе. Волгоград и территорию Украины отделяют 400 км по прямой.

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Ночью 7 сентября на территории Волгоградской области упал дрон, хотя прежде эта область не подвергалась воздушным атакам беспилотных систем. Об этом сообщает российское медиа Baza.

По данным журналистов, целью атаки могла быть воинская часть в Городищенском районе. Согласно предварительной информации, дрон перехватили силы российского Минобороны. Разрушений, как и пострадавших, нет.

Волгоградское издание V1.ru написало о том, что беспилотник был сбит и упал на военный объект, без подробностей.

По словам губернатора области Андрея Бочарова, беспилотник якобы "перехватили и нейтрализовали силы Минобороны России". Он уточнил, что российские граждане не пострадали, а также нет повреждений гражданских, либо военных объектов.

"Регнум" отмечает, что БПЛА при падении задел молниеотвод. Но взрыва не было.

"Дождь" сообщил, что прежде об атаках БПЛА на Волгоградскую область информации не появлялось. Волгоград от украинской границы по прямой отделяет по меньшей мере 400 километров.

Напомним, что, по словам представителя ВСУ Сергея Наева, украинские ПВО станут более эффективными, чем прошлой зимой, так как появилось больше систем ПВО — отсюда и большая эффективность.

Также сообщалось, что Франция впервые запустила беспилотник с атомной подлодки. Сейчас используются только разведывательные дроны такого формата, но в будущем возможны эксперименты и с дронами-камикадзе, отмечают разработчики из French Naval Group и SME Diodon.