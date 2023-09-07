РосЗМІ повідомили про перше падіння БПЛА у Волгоградській області: що відомо

За даними журналістів, метою атаки могла бути військова частина в Городищенському районі. Волгоград і територію України відділяють 400 км по прямій.

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Уночі 7 вересня на території Волгоградської області впав дрон, хоча раніше ця область не зазнавала повітряних атак безпілотних систем. Про це повідомляє російське медіа Baza.

За даними журналістів, метою атаки могла бути військова частина в Городищенському районі. Згідно з попередньою інформацією, дрон перехопили сили російського Міноборони. Руйнувань, як і постраждалих, немає.

Волгоградське видання V1.ru написало про те, що безпілотник був збитий і впав на військовий об'єкт, без подробиць.

За словами губернатора області Андрія Бочарова, безпілотник нібито "перехопили й нейтралізували сили Міноборони Росії". Він уточнив, що російські громадяни не постраждали, а також немає пошкоджень цивільних або військових об'єктів.

"Регнум" зазначає, що БПЛА під час падіння зачепив блискавковідвід. Але вибуху не було.

"Дождь" повідомив, що раніше про атаки БПЛА на Волгоградську область інформації не з'являлося. Волгоград від українського кордону по прямій відділяє щонайменше 400 кілометрів.

Нагадаємо, що, за словами представника ЗСУ Сергія Наєва, українські ППО стануть ефективнішими, ніж минулої зими, оскільки з'явилося більше систем ППО — звідси й більша ефективність.

Також повідомлялося, що Франція вперше запустила безпілотник з атомного підводного човна. Наразі використовуються тільки розвідувальні дрони такого формату, але в майбутньому можливі експерименти та з дронами-камікадзе, зазначають розробники з French Naval Group і SME Diodon.