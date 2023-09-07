Выдерживают подрыв мощных СВУ: Украина получит от США противоминные автомобили MRAP (фото)

Машины специально разработаны для защиты экипажа от подрыва на самодельных взрывных устройствах, минах, и от вражеских засад с использованием стрелкового оружия.

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США планируют передать украинским силовикам 190 противоминных автомобилей для защиты от засад. Об этом сообщила в соцсети посол США в Украине Бриджит Бринк.

Госпожа-посол опубликовала фотографию на фоне этой техники.

"Я горжусь тем, что стою вместе с исполняющей обязанности заместителя Госсекретаря США Нуланд и моими коллегами из Государственного департамента, чтобы отметить передачу украинским пограничникам и полиции первых предоставленных США бронированных военных автомобилей с защитой от мин и засад (MRAP)", — сообщила она.

Бриджит Брик добавила, что Соединенные Штаты предоставят Украине 190 автомобилей MRAP.

Противоминный автомобиль MRAP: что известно

Машина с защитой от мин и засад (Mine Resistant Ambush Protected) — класс бронированных военных автомобилей, специально разработанных для защиты экипажа от подрыва на самодельных взрывных устройствах (СВУ), минах, и от засад (стрелкового оружия).

MRAP имеют V-образную форму нижней части корпуса. Она позволяет рассеивать энергию взрыва. Также в салоне установлены специальные кресла с амортизацией, закрепленные в местах, которые испытывают меньшее воздействие от взрывных нагрузок.

МРАП Фото: wikipedia

Защита обычно обеспечена только для экипажа: все, что находится "снаружи", либо нет защиты вообще, либо слабозащищено. Речь идет о моторном отсеке. Эта особенность позволяет выдерживать подрыв достаточно мощных СВУ за счет легкого разрушения "внешних" отсеков и узлов с минимизацией передачи воздействия на жилой модуль.

Напомним, что Греция прекращает обслуживание российских ЗРК и передаст их Украине. Стоимость российских систем, от которых отказывается Греция, составляет более одного миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T. Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые ранее решила передать Швеция.