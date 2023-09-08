За репосты в "Одноклассниках": пожилую украинку отправили в тюрьму на 5 лет

Женщина поделилась публикациями противозаконного содержания в социальной сети "Одноклассники".

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В Прилуках Черниговской области суд признал гражданку Украины виновной в глорификации вооруженной агрессии путем репостов в "Одноклассниках". Об этом говорится в приговоре от 5 сентября, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно тексту судебного решения, обвиняемая пользовалась запрещенной в Украине социальной сетью "Одноклассники". В период с марта по май 2023 года женщина поделилась на своей странице тремя публикациями, которые алгоритмы соцсети автоматически отобразили в ленте ее 178 друзей.

Содержание публикаций в тексте приговора не цитируется. Однако упоминается, что это были:

публикация неназванной группы, в которой "содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины";

видеоматериал со страницы газеты "Комсомольская правда", в котором выражается "глорификация (выражение приверженности автора) военных ДНР";

текстово-графический материал, в котором содержится "глорификация лиц, совершающих вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, а также лиц, совершающих временную оккупацию части территории Украины".

В ходе судебного процесса женщина полностью признала свою вину, рассказала подробности совершения противоправных действий и просила суд о снисхождении. В свое оправдание подсудимая заявила, что действовала под влиянием политических шоу и не сразу поняла, что совершила преступление.

Личные данные обвиняемой – имя, возраст и место проживания – в решении суда не указываются. Уточняется, что обвиняемая не имеет в прошлом судимостей и является пожилым человеком. Учитывая возраст подсудимой и раскаяние в содеянном, суд приговорил ее к пяти годам тюремного заключения без конфискации имущества.

Вещественные доказательства по делу – мобильный телефон и ноутбук обвиняемой – конфискованы в пользу государства. Кроме того, по приговору суда женщина должна будет оплатить расходы на привлечение экспертов в размере 18122,88 грн.

Напомним, что в сентябре в Украине признали законной конфискацию нерастаможенных автомобилей.

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