За репости в "Однокласниках": літню українку відправили до в'язниці на 5 років

Жінка поділилася публікаціями протизаконного змісту в соціальній мережі "Однокласники".

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У Прилуках Чернігівської області суд визнав громадянку України винною в глорифікації збройної агресії шляхом репостів в "Однокласниках". Про це йдеться у вироку від 5 вересня, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з текстом судового рішення, обвинувачена користувалася забороненою в Україні соціальною мережею "Одноклассники". У період з березня по травень 2023 року жінка поділилася на своїй сторінці трьома публікаціями, які алгоритми соцмережі автоматично відобразили у стрічці її 178 друзів.

Зміст публікацій у тексті вироку не цитується. Однак згадується, що це були:

публікація неназваної групи, в якій "міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України";

відеоматеріал зі сторінки газети "Комсомольская правда", у якому висловлюється "глорифікація (вираження прихильності автора) військових ДНР";

текстово-графічний матеріал, у якому міститься "глорифікація осіб, які вчиняють збройну агресію Російської Федерації проти України, а також осіб, які вчиняють тимчасову окупацію частини території України".

Під час судового процесу жінка повністю визнала свою провину, розповіла подробиці вчинення протиправних дій і просила суд про поблажливість. На своє виправдання підсудна заявила, що діяла під впливом політичних шоу і не одразу зрозуміла, що скоїла злочин.

Особисті дані обвинуваченої — ім'я, вік і місце проживання — у рішенні суду не вказуються. Уточнюється, що обвинувачена не має в минулому судимостей і є літньою людиною. Враховуючи вік підсудної та каяття у скоєному, суд призначив їй покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком на 5 років без конфіскації майна.

Речові докази у справі — мобільний телефон та ноутбук обвинуваченої — конфісковано на користь держави. Крім того, за вироком суду жінка повинна буде сплатити витрати на залучення експертів у розмірі 18122,88 грн.

Нагадаємо, що у вересні в Україні визнали законною конфіскацію нерозмитнених автомобілів.

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