"В составе — военные": в ТЦК объяснили, как работают патрули для вручения повесток (видео)

Улицы совместно с полицейскими патрулируют военные, которые раздают повестки и проводят разъяснительную работу. Их задача — найти граждан, которые не приходят в военкоматы обновлять данные о себе.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действуют патрули, состоящие из военных и полицейских. О том, в чем заключается их работа, рассказал в интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ" начальник Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Роман Сушко.

"Было распоряжение начальника областного ТЦК по поводу патрулирования. Для выполнения этой задачи к нам были направлены полицейские. Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", — объяснил он.

Начальник ТЦК отметил, что патруль приходит к военнообязанным с целью оповещения, если те не приходят самостоятельно. Однако задача патрульных не ограничивается вручением повестки, они должны объяснять украинцам, что в случае наличия отсрочки те должны предоставить данные в ТЦК.

"Отмечу, что в составе этих патрулей есть военные, которые прошли горнило войны, или имеют заключение ВВК об ограниченной пригодности к прохождению военной службы", — сказал Сушко.

Он вспомнил об инциденте в Полтаве, когда фитнес-блогер оскорблял военных и даже плюнул в одного из них. Руководитель ТЦК отметил, что за такие действия есть уголовная ответственность, и она предусматривает ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

"Среди той группы военнослужащих, которые вручали повестки на улицах Полтавы, был и наш военнослужащий из 1-го отдела (Горишние Плавни). После таких оскорблений, унижений и плевков со стороны того блогера, он сказал, что такого унижения терпеть не будет и больше служить не хочет. У него было право на увольнение по семейным обстоятельствам и позавчера он уволился. Мы просто теряем нормальных военнослужащих, которые могут принести пользу, из-за очень негативного отношения к ним от некоторых граждан", — рассказал Сушко.

Интервью с Романом Сушко (о патрулях от ТЦК — с 3:57)

Напомним, в Полтаве молодой человек унижал и оскорблял военных. В соцсетях публиковали видео, на котором он плюнул в защитника. В СМИ идентифицировали нарушителя — им оказался скандально известный местный блогер Роман Заволока. Оскорбления военнослужащих были для него привычными.

1 сентября Заволоке избрали меру пресечения — арест на 60 суток. Во время заседания блогер заявил, что якобы выступает против коррупции в стране, и поэтому не поддерживает направление защитников на службу в ТЦК.