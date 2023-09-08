Мобилизация в Украине: кого из мужчин заберут в армию уже этой осенью

В ряды Сил обороны в разные периоды требуются военнообязанные с определенными специальностями. А вот те граждане, которые не подлежат мобилизации, могут вступить в ВСУ добровольно.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые накануне были продлены президентом до 15 ноября. В это время военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки. В материале издания "ТСН" рассказали, что будет при их игнорировании.

Мобилизация в Украине: кого призовут на службу осенью

Есть определенный план, согласно которому людей призывают на службу. Мобилизации могут подлежать разные категории украинцев, а вот осенью в первую очередь это коснется:

мужчин с опытом военной службы, которые пригодные или ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения от 18 до 60 лет;

мужчин без опыта военной службы, которые пригодные или ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения от 27 до 60 лет;

мужчин, которые были сняты и исключены с воинского учета в возрасте от 18 до 60 лет. Они могли получить "белый билет" и признаны пригодными или ограниченно пригодными решением военно-врачебной комиссии (ВВК).

Мобилизация в Украине: кого не призовут на службу осенью

Есть категории граждан, которые не подлежат мобилизации, однако они могут сделать это добровольно. Речь идет про:

призывников от 18 до 27 лет, которые ранее не проходили военную службу. У них есть возможность подписать контракт с Вооруженными силами Украины;

женщин, которые пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью, а также граждане, у которых есть право на отсрочку во время мобилизации по семейным обстоятельствам. В случае призыва у них будет возможность проходить службу по месту жительства.

Юрист Ростислав Кравец отдельно добавил, что в Верховной Раде уменьшили возраст срочной службы до 25 лет, но фактически это не работает. Президент Владимир Зеленский так и не подписал эти изменения.

"Фактически до 27 лет, если лицо не служило, мобилизовать его не могут, потому что срочной службы у нас сейчас нет. Если лицо не пригодно и исключено из воинского учета, то мобилизовать его не могут. Также не могут мобилизовать лиц, освобожденных с мест отбывания наказаний, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Минобороны хотят ввести электронный военный билет. Новый министр обороны Рустем Умеров заявил, что единый реестр призывников и цифровизация всех процессов помогут сделать невозможными любые коррупционные риски.