"Горы — их стихия": бойцы 128-й бригады прошли испытания, чтобы получить береты (фото)

Военные прошли полосу препятствий прямо в экипировке, чтобы иметь право называться горными штурмовиками.

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Бойцы 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады наладили площадку для испытания военных. Об этом сообщает пресс-служба военнослужащих в фейсбуке.

Недалеко от зоны боевых действий украинские военные сделали тренировочную полосу препятствий. Бойцы ее должны преодолеть, чтобы получить право взять берет и называться горным штурмовиком.

"128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада запускает новую тренировочную полосу препятствий для своих бойцов. Это настоящая горная полоса, обустроенная в зоне боевых действий, которая требует специальной альпинистской подготовки и длительной тренировки", — отметили в бригаде.

Бойцы проходили полосу препятствий в полной экипировке

Также прохождение полосы препятствий происходит в полной боевой экипировке и в ограниченное время. Прохождение испытаний в украинской армии имеют отдельные бригады или подразделения. В частности уже несколько лет существует традиция прохождения полосы препятствий для получения берета морского пехотинца.

Напомним, 3 августа саперы 128-й бригады теробороны показали испытания специальных ботинок, которые должны защищать ноги от травм при подрыве на мине.

19 июня бойцы 128-й горно-штурмовой бригады показали освобождение Пятихаток в Запорожской области.