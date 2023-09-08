"Траурных дней не было": Зеленский заявил, что Путин причастен к смерти Пригожина, — BBC

По словам президента Украины, моральный дух российских оккупантов упал после гибели Пригожина, так как они прикрывались "вагнеровцами", бросали их в самые отчаянные атаки. Теперь такого прикрытия у них нет.

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Президент РФ Владимир Путин причастен к гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября в Киеве, пишет BBC.

По его словам, у Украины есть информация о причастности главы Кремля к гибели основателя ЧВК "Вагнер" и российского предпринимателя Пригожина.

"Путин сдулся — как человек, как политик. Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине не было траурных дней, когда стало известно о гибели Пригожина.

"Для нас это на одного террориста меньше", — сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что моральный дух российских оккупантов упал после гибели Пригожина, так как они прикрывались "вагнеровцами", бросали их в самые отчаянные атаки и назад им было возвращаться нельзя. Теперь такую защиту они потеряли.

Напомним, что представитель ГУР Андрей Юсов 6 сентября заявил, что у украинской разведки нет стопроцентных подтверждений гибели Пригожина. По его словам, в ГУР согласны лишь с тем, что в авиакатастрофе 23 августа погибли один из руководителей "вагнеровцев" Дмитрий Уткин, а также другие пассажиры самолета.

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. По данным Grey Zone, его сбила российская ПВО. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли.