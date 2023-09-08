Научились на ошибках: РФ планирует замедлить наступление ВСУ, — WP

Оккупанты месяцами окапывались, чтобы на как можно дольше задержать наступление ВСУ. Они надеются, что западный энтузиазм исчезнет, поэтому готовы к большим потерям.

Related video

Спустя три месяца контрнаступления Россия смогли частично удержать свои позиции благодаря опыту прошлых ошибок. Об этом сообщает Washington Post.

Россия восстановила уничтоженные подразделения и вывела на фронт новые подразделения. Также от крупных атак ВС РФ перешли к обороне на сильно укрепленных линиях фронта. Несмотря на значительные потери, Москва готова окопаться и ждать, пока на Западе не будет уменьшаться решимость.

Автор считает, что относительно хорошо упорядоченная оборона знаменует возвращение к старой российской военной доктрине. В то же время украинские войска имеют ограниченные успехи в попытке разрезать войска РФ и лишить их так называемого сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Действия российской армии на Купянском направлении являются частью оборонительной стратегии. Шаг, чтобы не дать ВСУ полностью сосредоточиться на юге.

Каролина Хирд, аналитик в Институте изучения войны с РФ говорит, что Южный военный округ РФ смог взять на себя основную ответственность за оборону оккупированного юга Украины. В начале полномасштабного вторжения основные его силы были в резерве, а сейчас они в боях. Перед тем они месяцами окапывались.

Отвоеванные окопы российских оккупантов

Под возвращением к доктрине имеется в виду тот факт, что оккупационные войска на Запорожье за год не достигли никакого успеха. Вместо этого они строили и строили многоуровневые укрепления. Этот подход сосредотачивается на подготовке к оборонительным операциям из-за страха перед нападением с Запада.

"Подготовка такого рода оборонительных позиций — это то, что командиры понимают и о чем вбивали себе в голову еще со времен курсантства", — сказала россиянка Дара Масикот, военный аналитик американского мозгового центра Rand Corp.

Акцент в этом делается на минировании. Также РФ нарастила артиллерийские подразделения, которые могут идентифицировать цели и атаковать их за минуты, утверждают авторы.

Важно

США предоставит Украине 190 машин Roshel Senator: чем будет полезна бронетехника для ВСУ

Однако есть и признаки нехватки ресурсов у РФ. Джеймс Рэнд из частной разведывательной компании Janes говорит, что РФ может устраивать атаки на уровне взвода: 3 танка и несколько десятков солдат. Такая стратегия хоть и обоснована, но может свидетельствовать о дефиците ресурсов.

"Им очень не хватает бронированных машин, которые можно развернуть", — сказал Рэнд.

Также после событий с ЧВК "Вагнер" до сих пор заметна путаница в российском командовании. Также Россия может быть готова к тому, что целые подразделения будут терять боеспособность ради того, чтобы Запад потерял энтузиазм и перестал поддерживать Украину.

Напомним, 8 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал кадры освобождения Балаклеи от ВС РФ год назад.

Также Зеленский заявил, что Путин причастен к смерти Евгения Пригожина. После происшествия у оккупантов упал моральный дух.