США предоставит Украине 190 машин Roshel Senator: чем будет полезна бронетехника для ВСУ

Бронетехника будет предоставлена на нужды силовиков из Нацполиции и пограничной службы Украины. Наличие бронемашин сложно переоценить в условиях, когда местность сильно заминирована российскими войсками.

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Государственный департамент США заказал 190 бронеавтомобилей Roshel Senator MRAP для Национальной полиции и пограничных войск Украины. Данная бронетехника будет весьма полезна особенно на заминированных участках территории в силу своих характеристик. Об этом 7 сентября сообщили обозреватели Army Recognition.

В публикации говорится, что наличие у силовиков и пограничников бронемашин Senator MRAP является более чем необходимым, так как местность сильно заминирована российскими войсками.

Дело в том, что по уровню защиты Senator MRAP соответствует стандартам STANAG 4569 AEP 55, уровень 2, как по баллистической, так и по взрывной защите. Это значит что броневик имеет бронирование основных механических узлов, сверхпрочные дверные петли военного образца, и многослойное пулестойкое стекло, не дающее сколов. Автомобиль также оснащен камерами внешнего обзора с углом обзора 360 градусов и сиденьями с противоминной защитой.

Под капотом Senator MRAP установлен дизельный двигатель V8 объемом 6,7 л, развивающий 330 л.с. при 2600 об/мин и 750 л.с. при 2000 об/мин. Двигатель оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод обеспечивает оптимальную проходимость автомобиля. Шины оснащены системой run-flat и имеют размеры 325/85 R16 — 285/65/17. Запас хода Senator MRAP составляет 257 л, что позволяет ему преодолевать до 800 км.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал бронированные машины Senator, которые Канада предоставила Украине в рамках военной поддержки ВСУ. По его словам, эта техника спасет тысячи жизней украинских военных.