США надасть Україні 190 машин Roshel Senator: чим буде корисна бронетехніка для ЗСУ

Бронетехніку буде надано на потреби силовиків з Нацполіції та прикордонної служби України. Наявність бронемашин складно переоцінити в умовах, коли місцевість сильно замінована російськими військами.

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Державний департамент США замовив 190 бронеавтомобілів Roshel Senator MRAP для Національної поліції та прикордонних військ України. Ця бронетехніка буде вельми корисною, особливо на замінованих ділянках території, з огляду на свої характеристики. Про це 7 вересня повідомили оглядачі Army Recognition.

У публікації йдеться, що наявність у силовиків і прикордонників бронемашин Senator MRAP є більш ніж необхідною, тому що місцевість сильно замінована російськими військами.

Річ у тім, що за рівнем захисту Senator MRAP відповідає стандартам STANAG 4569 AEP 55, рівень 2, як за балістичним, так і за вибуховим захистом. Це означає, що броньовик має бронювання основних механічних вузлів, надміцні дверні петлі військового зразка, і багатошарове кулестійке скло, яке не дає відколів. Автомобіль також оснащений камерами зовнішнього огляду з кутом огляду 360 градусів і сидіннями з протимінним захистом.

Під капотом Senator MRAP встановлено дизельний двигун V8 об'ємом 6,7 л, що розвиває 330 к.с. при 2600 об/хв і 750 к.с. при 2000 об/хв. Двигун оснащений 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Повний привід забезпечує оптимальну прохідність автомобіля. Шини оснащені системою run-flat і мають розміри 325/85 R16 — 285/65/17. Запас ходу Senator MRAP становить 257 л, що дозволяє йому долати до 800 км.

Раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони України Олексій Резніков продемонстрував броньовані машини Senator, які Канада надала Україні в рамках військової підтримки ЗСУ. За його словами, ця техніка врятує тисячі життів українських військових.