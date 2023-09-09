Зятя украинского политика заметили дома у российского олигарха, – расследование (фото, видео)

Журналисты показали апартаменты богатейших людей России в Великобритании и Швейцарии. В частности, речь идет о доме олигарха Вячеслава Кантора, куда наведывался зять экс-нардепа Украины Евгения Червоненко.

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Российские олигархи, попавшие под санкции после начала полномасштабной войны в Украине, продолжают владеть недвижимостью в странах Европы. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Журналист Михаил Ткач показал участок в Великобритании, который, по его словам, принадлежит одному из богатейших россиян Вячеславу Кантору, заработавшему миллиарды долларов на государственных ресурсах и минеральных удобрениях.

Участок Вячеслава Кантора в Британии Фото: Скриншот

Как отмечает журналист, Кантор в течение многих лет отстаивает интересы РФ в мире. После полномасштабного вторжения РФ в Украину предприниматель попал под санкции ЕС и Британии. Несмотря на это, на упомянутом участке идет строительство.

Кроме того, Вячеслав Кантор владеет особняком в швейцарской Женеве. Журналисты зафиксировали, как туда наведывается человек, которого им удалось идентифицировать как Алексея Кавилина.

Особняк Кантора в Женеве Фото: Скриншот

Алексей Кавилин дома у Вячеслава Кантора Фото: Скриншот

Кавилин является гражданином Украины, который в 2016- 2019 годах был руководителем главного управления государственной фискальной службы в Киевской области. Он также приходится зятем украинскому политику Евгению Червоненко.

Михаил Ткач отметил, что до полномасштабной войны Евгений Червоненко продвигал пророссийские нарративы в украинских медиа. Журналист также утверждает, что Червоненко может иметь отношение к ГУР МО.

Алексей Кавилин в комментарии СМИ сказал, что якобы не помнит, бывал ли он 17 июля 2023 года дома у Вячеслава Кантора.

В свою очередь Евгений Червоненко заявил, что "не любит, когда подсматривают в трусы". При этом украинский политический деятель признал, что с Кантором его связывали долгие годы отношений. Червоненко отметил, что был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, в то время как Кантор занимал должность президента.

Журналисты также показали дом в центре Лондона, в котором российский олигарх Андрей Мельниченко приобрел двухэтажные апартаменты за 5,5 млн фунтов стерлингов. На данный момент эта недвижимость заморожена из-за санкций.

Дом Андрея Мельниченко Фото: Скриншот

По версии Forbes, Мельниченко является самым богатым российским олигархом. Его компания "ЕвроХим" входит в пятерку крупнейших в мире производителей минеральных добрив. Он был в числе бизнесменов, которые пришли на встречу с Владимиром Путиным в начале полномасштабного вторжения.

Автор расследования также показал, где в Лондоне находится квартира дочери одного из ближайших друзей Владимира Путина Геннадия Тимченко и дом Владимира Стрешинского, который, по словам журналиста, является "правой рукой кремлевского железорудного олигарха Алишера Усманова".

Дом Владимира Стрешинского Фото: Скриншот

Дом дочери Геннадия Тимченко Фото: Скриншот

Еще Лондоне проживает дочь бывшего депутат Госдумы от "Единой России" Рината Хайрова. В этом же жилом комплексе находится квартира Александра Фролова, который является подсанкционным бизнес-партнером российского олигарха Романа Абрамовича.

Через дорогу находится еще один элитный жилой комплекс. В числе его жителей пребывает российский миллиардер и крупнейший производитель вакцины против коронавируса "Спутник V" Виктор Харитонин и дочь одного из совладельцев российского нефтяного гиганта "Лукойл" Леонида Федуна.

Апартаменты дочери Рината Хайрова и чиновника Александра Фролова Фото: Скриншот

Дом, в котором есть квартиры у Виктора Харитонина и Леонида Федуна Фото: Скриншот

Напомним, по данным СМИ от 2 сентября, в лондонском комьюнити Хампстед находятся дома, принадлежащие трем известным россиянам, в отношении которых действуют западные санкции: Андрею Гурьеву, Алишеру Усманову и Михаилу Фридману.