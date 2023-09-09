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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ применяет боеприпасы с обедненным ураном, пока критикует США их поставки Украине, — ЦПД (фото)

боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
Фото: Открытые источники | Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны

В РФ утверждают, что боеприпасы с обедненным ураном могут вызвать онкологические заболевания и вредят окружающей среде. Это способ манипуляции общественностью, которая не разбирается в этой теме.

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6 сентября Соединенные Штаты Америки объявили о том, что предоставят украинским военным боеприпасы с обедненным ураном. Это сразу же вызвало негодование с российской стороны. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) рассказали подробнее об этом вооружении.

Речь идет о 120-мм боеприпасах для танков Abrams, которые в течении нескольких недель должны будут приехать на поле боя. Этот вид вооружения вошел в новый пакет помощи от США на 175 миллионов долларов.

В ЦПД отметили, что россияне прогнозировано негативно отреагировали на такие шаги со стороны Вашингтона и начали распространять информацию о том, что из-за этих боеприпасов значительно увеличится количество людей, которые болеют онкологическими заболеваниям.

"О том, что российские военные используют подобные снаряды на поле боя уже долгое время — российская власть почему-то молчит", — говорится в сообщении.

Боеприпасы с обедненным ураном: действительно ли они так вредны

В Центре противодействия дезинформации отметили, что обедненный уран является остатками металла, который создается во время производства ядерного топлива. Он примерно на 70% превышает плотность свинца, который используется в большинстве случаев в обычных боеприпасов.

Боеприпасы с обедненным ураном используются в военных целях, в том числе и для уничтожения танковой брони. Соответственно, это поможет Украине более эффективно уничтожать российскую технику на поле боя.

ООН по-прежнему выступает против того, чтобы такой вид боеприпасов использовался Украиной, ведь это запрещено по международному праву, а в МАГАТЭ и вовсе сделали уйму заявлений о том, что жители приближенных к фронту населенных пунктов могут оказаться в опасности из-за радиации.

В то же время в организации признают, что обедненный уран может принести вред только в том случае, если его частицы попадут непосредственно внутрь организма.

В ЦПД отметили, что у россиян также есть такой вид вооружения, о чем неоднократно заявляли в США и лично президент РФ Владимир Путин.

Более того, российские СМИ сами сообщали, что модернизированные танки ВС РФ по типу Т-80БВ могут стрелять такими же боеприпасами.

"Манипулируя на теме передачи Украине снарядов с обедненным ураном, РФ и ее пропаганда пытается воспользоваться необразованностью населения в этом вопросе и распространяет панические настроения среди людей, что может привести к дестабилизации ситуации в стране", — подытожили в ЦПД.

боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams Fullscreen
Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны
Фото: ЦПД
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams
боеприпасы, обедненный уран, танки, война РФ против Украины, российская пропаганда, оружие, танки Abrams

Напомним, 7 сентября сообщалось, какие преимущества получат ВСУ на поле боя после поставок урановых снарядов для Abrаms и Challenger 2.