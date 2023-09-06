Новый военный пакет США: Украина получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
В новый пакет военной помощи США вошло вооружение на 175 миллионов долларов США. Украина получит дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, в частности снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
В среду 6 сентября Министерство обороны Соединенных штатов Америки объявило новый пакет военной помощи для Украины. Об этом говорилось на сайте Пентагона.
"Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", — говорилось в сообщении.
Отметили, что в пакет военной помощи входит дополнительное оборудование противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, в частности снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, и другое оборудование.
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В новый оборонный пакет входит вооружение на сумму 175 миллионов долларов США, а именно:
- Оборудование для обеспечения украинских систем противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- подрывные боеприпасы;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Напомним, 3 сентября военный обозреватель Давид Шарп рассказал, почему враг не сможет защититься от снарядов с обедненным ураном американских танков Abrams.
6 сентября в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Это уже третий его визит в Украину за время полномасштабной войны. СМИ со ссылкой на представителя Госдепа сообщили, что Энтони Блинкен проведет в Украине два дня. В частности, он может объявить о предоставлении новой помощи для Украины.
В этот же день Дания объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ. Пока неизвестно, что войдет в него, однако помощь Украина сможет получить его уже в этом месяце.