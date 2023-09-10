Потенциально опасно: в ГУР рассказали, сколько "Искандеров" РФ держит у украинской границы

РФ активно применяет против украинских войск авиацию, хотя и боится мощной системы противовоздушной обороны Украины, подтвердившей свою эффективность.

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По состоянию на 10 сентября 2023 года Россия разместила 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вблизи границы с Украиной, поднимая потенциальную угрозу для украинских населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Украины Вадим Скибицкий на встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), пишет Интерфакс-Украина.

По его утверждению, именно с помощью этой системы Россия нанесла удары 8 сентября, применяя как баллистические ракеты, так и крылатые ракеты.

"Таким образом, происходит методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства", — приводит слова Скибицкого агентство Интерфакс-Украина.

Скибицкий также отметил, что Россия активно задействует свою авиацию против украинских войск, несмотря на опасения перед мощной системой противовоздушной обороны Украины, которая подтвердила свою эффективность.

"Подтвердила тем, что процент крылатых ракет, других боеприпасов, которые направляются на гражданские, на военные объекты, уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны. Мы благодарим наших партнеров за те новейшие средства вооружения, которые переданы нашему государству, и они эффективны, они позволяют защищать наше государство", — отметил представитель ГУР.

Напомним, что в ночь на 10 сентября ВС РФ атаковали Киев и Киевскую область "шахедами". ПВО сбила 26 вражеских дронов. Зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах столицы.