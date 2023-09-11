Раненых не забирают: неонацисты из ДШРГ "Русич" жалуются из-за проблем ВС РФ на фронте

Российские захватчики признают преимущества РСЗО HIMARS. Указывают, что снаряды установки устойчивы к средствам РЭБ и летят точно в цель.

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В аналитическом отчете Института изучения войны перечислены проблемы, которые имеет ВС РФ на линии фронта. В частности, российских солдат подвозят на позиции в небронированной технике, а затем раненых и погибших не эвакуируют. Это "демотивирует" россиян, которые, кроме того, имеют проблемы со связью и артиллерией. Между тем украинские Силы обороны постепенно продвигаются на двух участках фронта: под Роботиным в Запорожской области и под Клищиевкой в Донецкой области. Подробности о том, в каких условиях воюет противник, говорится на сайте ISW.

Аналитики ссылаются на жалобы наемников из неонацистского формирования ДШРГ "Русич", которое воюет в составе ВС РФ. Наемники опубликовали список жалоб на российское командование. Список состоит из 11 пунктов, в которых перечислены проблемы на линии фронта.

Россияне указывают, что раненых не забирают с поля боя. Этим делом, по их мнению, должны заниматься медицинские работники, которые вместо этого находятся в безопасности и не спешат на линию боев. Между тем раненые, а также погибшие, по несколько дней лежат в прифронтовой местности. По мнению "русичей", это "демотивирует воевать" и россияне отказываются выезжать на передовую.

Кроме того, транспортировка на "первую линию" происходит в небронированных автомобилях, например, в так называемых "буханках". Между тем украинские войска "прилетают" на передовую в бронированной технике.

"[Русских] выбросили на нуле и тащи оттуда к себе несколько километров. Противник гонит БМП прямо на самый передок, высаживает их и уезжает — у нас наблюдали ситуацию, когда опорник просил помощи срочно, в итоге 2 часа искали кого-то завести к ним и еще 5 часов к ним шли (не дошли, поскольку опорник был занят)", — указали "русичи".

Также наемники назвали ряд других проблем, которые мешают россиянам воевать:

отсутствие или плохое качество связи;

недостаточное количество разведывательных дронов "Орлан-30";

слабая контрбатарейная борьба — российские пушки имеют меньшую дальность, чем украинские;

РСЗО "Торнадо-С" не устойчива к РЭБ, зато признают, что HIMARS такой проблемы не имеют;

российских снарядов "Краснополь" с лазерным наведением не хватает;

у медиков не хватает лекарств, которые привозят волонтеры.

Впрочем аналитики предостерегают, что жалобы наемников из "Русича" не стоит распространять на все подразделения ВС РФ на фронте. Указывают, что это небольшое формирование, которое может иметь отдельные проблемы.

Контрнаступление ВСУ: детали

Отметим, 10 сентября ISW опубликовали текущий отчет, в котором признали, что ВСУ заняли 1,5 км в направлении села Новопрокоповка по дороге на Токмак. Также есть успехи к югу от Бахмута возле Клещеевки. Кроме того, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что контрнаступательные действия Сил обороны будут продолжаться до конца 2023 года.

В отчете Генштаба ВСУ на утро 11 сентября указано, что украинские бойцы из ОСУВ "Хортица" вытеснили врага из укреплений в районе Клищеевки и закрепляют на новых позициях. Отмечают штурмовые действия ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском участках фронта.

Напоминаем, в ночь с 10 на 11 сентября ВС РФ обстреляли Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed. В частности, взрывы были слышны в Кривом Роге. В то же время Румыния 10 сентября решила отреагировать на обстрелы местности возле Дуная: вызвали российского посла и заявили протест.

Между тем громко и неспокойно было в Белгородской области РФ. Местное население опубликовало фотографии, на которых показало обломки дронов неизвестного происхождения.