Сокращение помощи Украине только продлит войну, утверждает глава государства. Уменьшение поддержки может вызвать гнев не только украинцев, но и западных избирателей.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если международные партнеры не помогут Киеву победить в полномасштабной войне, то тем самым помогут России. Российский лидер Владимир Путин, похоже, полон решимости истощить страну и истощить решимость ее партнеров продолжать финансировать и снабжать Украину оружием, пишет The Economist.

Глава Российской Федерации стремится превратить Украину в неблагополучное, обезлюдевшее государство.

Владимир Зеленский говорит, что Россия сама по себе хрупкая. Путин "не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% (россиян — ред.). Нет, его экономика проиграет".

По мере того, как Украина увеличивает свои удары внутри РФ, россияне начинают задавать неловкие вопросы о неспособности армии защитить их.

По мнению журналистов, отсутствие экономической поддержки нанесет ущерб не только экономике Украины, но и ее военным усилиям.

"Если ты не с Украиной, то ты с Россией, а если ты не с Россией, то ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить. Вот и все", — подчеркнул президент.

Издание пишет, что именно общественное мнение побудило политиков увеличить поставки оружия в Украину в первые дни войны. Он утверждает, что сокращение этой помощи может вызвать гнев не только украинцев, но и западных избирателей. Они начнут спрашивать, ради чего были все эти усилия. "Люди не простят (своим лидерам — ред.), если они потеряют Украину", — заявил Зеленский.

Сокращение помощи Украине только продлит войну, утверждает Зеленский. При этом лидер страны отметил, что война, развязанная Кремлем, может завершиться нескоро. "Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что переговоры не сработают, поэтому Украине нужен новый план для успешной войны с Россией. Журналисты издания Politico отметили, что в Кремле заявляют о своей готовности сесть за стол переговоров для того, чтобы заморозить конфликт.