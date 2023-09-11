"Мощный контингент": в ГУР узнали, сколько солдат и техники РФ сосредоточила в Украине

В разведке рассказали, что в войсках России на оккупированных территориях множество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

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На временно оккупированных украинских территориях, включая Крым, находится свыше 420 тысяч российских военных. Об этом сообщил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), передает Укринформ.

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, обеспечивающие оккупационные власти на наших территориях", — заявил он.

В цифрах это выглядит так:

420,000 личного состава;

2260 танков (15-20% танки Т-54/62);

5260 ББМ;

3050 артсистем;

920 РСЗО;

46 ОТРК;

360 самолетов;

320 вертолетов;

64 кораблей/катеров;

5 подлодок.

Скибицкий выразил мнение, что несмотря на более чем полтора года проведения полномасштабной агрессии со стороны России, стране так и не удалось достичь своей стратегической цели — полной оккупации украинской территории.

"Потом были другие стратегические цели. Прежде всего – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит, по сути, на двух направлениях – Купянск-Лиман, и это Марьинка- Донецк для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", — добавил он.

Представители ГУР отметили, что это очень значительные вооруженные силы, включающие множество танков, бронетранспортеров, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Напомним, 7 сентября российские войска привлекают под Бахмутом новейшие образцы техники, в бой идут как танки Т-90М "Прорыв", так и новые модификации БМП.

Также 5 сентября ВСУ разбили дронами сразу две САУ "Нона" и БМП оккупантов.